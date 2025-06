Liverpool acerta contratação de Wirtz, e meia se torna 3º mais caro da história

O Liverpool acertou a contratação de Florian Wirtz por 150 milhões de euros (R$ 951 milhões) junto ao Bayer Leverkusen, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Dessa forma, o meia alemão se torna o 3º jogador de futebol mais caro da história.

O atleta também era pretendido pelo Bayern de Munique, mas as conversas entre Liverpool e Leverkusen por Wirtz avançaram nas últimas semanas. O clube inglês possui as bases contratuais acertadas com o atleta há cerca de duas semanas.

Neste momento, Wirtz está pendente da realização de exames médicos para assinar contrato e se tornar oficialmente um jogador do Liverpool. O jogador é tratado como a grande contratação dos Reds para a próxima temporada, onde o clube defenderá o título da Premier League e lutará pela Champions League.

Wirtz entra no pódio dos jogadores mais caros da história

Com os valores que serão pagos pelo Liverpool ao Bayer Leverkusen, Florian Wirtz irá se tornar o 3º atleta mais caro da história do futebol. O alemão segue atrás das transferências de Neymar e Mbappé para o PSG, que custaram 222 milhões de euros e 180 milhões de euros, respectivamente.

Os valores de Florian Wirtz ao Liverpool superaram os de Dembélé e Coutinho ao Barcelona, uma vez que os culés pagaram 140 milhões de euros ao Dortmund pelo francês e 135 milhões de euros ao Barcelona pelo brasileiro.

