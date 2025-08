Conforme já vinha sendo antecipado nas últimas semanas, Vitor Reis será emprestado pelo Manchester City ao Girona por uma temporada. O zagueiro de 19 anos não participou do treinamento da equipe inglesa na terça-feira (5), e a expectativa é de que o anúncio oficial por parte do clube espanhol ocorra nos próximos dias. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "TNT Sports".

A negociação visa proporcionar maior rodagem ao defensor, repetindo o modelo aplicado com outros jovens brasileiros do City Football Group, como o lateral-direito Yan Couto e o atacante Savinho — ambos se destacaram na Espanha e chegaram à Seleção Brasileira. A expectativa é de que Vitor siga trajetória semelhante e entre no radar do técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

👍 Destaque no Brasil e insucesso na Inglaterra 👎

Contratado pelo Manchester City em janeiro de 2025 com grande expectativa, o ex-Palmeiras teve sua transferência fechada por 37 milhões de euros (cerca de R$ 232 milhões à época). O zagueiro tem vínculo com o clube inglês até meados de 2029. Desde que chegou à Inglaterra, ele participou de quatro partidas oficiais: duas pela Copa da Liga Inglesa, contra Leyton Orient e Plymouth Argyle; uma pela Premier League, diante do Leicester; e outra pelo Mundial de Clubes, em que foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca.

A escolha pelo novo clube, que também integra o City Football Group, foi considerada a mais adequada para o desenvolvimento do defensor. No Girona, Vitor deve ter mais minutos em campo e conquistar mais experiência no cenário europeu. Além disso, os espanhóis buscam reforçar o elenco após uma temporada ruim, e o brasileiro chega para ser o segundo grande reforço da equipe, após a contratação de Thomas Lemar.

