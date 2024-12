Pep Guardiola vive o momento mais instável de sua passagem pelo Manchester City. Neste domingo, a equipe foi derrotada pelo Liverpool por 2 a 0 em Anfield, em jogo que marcou o sétimo tropeço seguido dos Sky Blues, um recorde negativo na era do espanhol.

Mas a cena mais marcante do confronto, para muitos, foi uma troca de provocações entre o comandante mancuniano e a torcida dos Reds. Já na segunda etapa, aficionados do time da casa provocaram Guardiola, cantando que ele seria demitido na próxima manhã ("you're getting sacked in the morning").

Sem pestanejar, Pep não respondeu de forma verbal, mas virou-se para as arquibancadas de Anfield e, com as mãos, fez o número 6. A réplica fez alusão aos seis títulos de Premier League conquistados desde sua chegada a Manchester.

Pep Guardiola provoca torcedores do Liverpool em derrota do Manchester City na Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Após o apito final, em entrevista à imprensa inglesa, o técnico disse estar decepcionado com a postura dos torcedores do Liverpool.

- Eu tenho muito orgulho dos meus seis títulos de Premier League. Não esperava que Anfield dissesse que eu seria "demitido pela manhã", não esperava isso deles. Talvez eles devessem ter cantado isso no passado. Mas tudo bem, é assim mesmo. Quando você ganha, você ri - afirmou o espanhol.

Desde que chegou ao Manchester City, Pep não teve grande sorte diante dos Reds. Veja o que diz o raio-x dos confrontos entre as duas equipes de 2016 para a frente abaixo:

🔢 Números do duelo Manchester City x Liverpool após chegada de Guardiola:

⚽ 23 jogos

✅ 6 vitórias do Manchester City

🟰 8 empates

❌ 9 vitórias do Liverpool