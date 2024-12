Com show de Salah, Liverpool bate Manchester City na Premier League

O Liverpool venceu o Manchester City por 2 a 0 neste domingo (1), às 13h (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada da Premier League, no Anfield Road, em Merseyside (ING). Os gols foram marcados por Gakpo e Salah.

Com o resultado, o Liverpool segue na liderança da Premier League, com 34 pontos em 13 jogos. O Manchester City, por sua vez, caiu para a quinta posição, com 23 pontos, e amarga a quarta derrota seguida na liga.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, o Liverpool dominou as ações ofensivas da partida. Foram 10 finalizações dos Reds, contra apenas uma do City, além da posse de bola superior para o time mandante. Pressionando desde o início, o placar foi aberto aos 11 minutos de jogo, gerado por grande lançamento de Arnold no meio campo para Salah. O egípicio cruzou rasteiro para Gakpo completar sem goleiro. O City ficou para trás e finalizou apenas em chute de Rico Lewis para fora.

Já no segundo tempo, o Liverpool manteve a dominância na partida. Luis Díaz sofreu falta dentro da área e foi marcado o pênalti a favor dos Reds. Salah ajeitou a bola com carinho, cobrou a penalidade máxima e fez o gol, que fechou o placar.

Salah fez o segundo gol da partida de pênalti (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O que vem pela frente?

Na próxima partida, o Liverpool enfrenta o Newcastle no dia 4 de dezembro, às 16h30, no St. James' Park, em duelo válido pela 14ª rodada da Premier League. Simultaneamente, o Manchester City encara o Nottingham Forest, no Etihad Stadium, pela próxima rodada do Campeonato Inglês.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: domingo, 1 de dezembro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Anfield Road, em Merseyside (ING)

🥅 Gols: Gakpo (1º/12'), Salah (2°/33')

🟨 Cartões amarelos: Matheus Nunes, Phil Foden, Ryan Gravenberch e Manuel Akranji

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhín Kelleher; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz

❌ Desfalques: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Federico Chiesa, Diogo Jota, Alisson e Kostas Tsimikas (lesionados)

⚽ MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Nathan Aké; Matheus Nunes, Ilkay Gündogan e Kevin De Bruyne; Savinho, Bernardo Silva e Erling Haaland

❌ Desfalques: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Federico Chiesa, Diogo Jota, Alisson e Kostas Tsimikas (lesionados)

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Chris Kavanagh

🚩 Assistentes: Lee Betts e Darren Cann

4️⃣ Quarto árbitro: Anthony Taylor

🖥️ VAR: Paul Tierney e Tim Wood