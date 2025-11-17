Gigante da Premier League mira jovem artilheiro do Porto; veja
Samu Aghehowa pode rumar à Premier League na próxima janela de transferências
Samu Aghehowa, atacante destaque do Porto há algumas temporadas, atrai forte interesse da Premier League e pode deixar os Dragões em breve. De acordo com o portal "Team Talk", o Tottenham monitora a situação do espanhol e pondera avançar com ofertas nos próximos mercados.
Mesmo após realizar investimentos recentes no setor ofensivo, o Tottenham ainda enfrenta dificuldades para encontrar um artilheiro consistente, algo que Richarlison ainda não conseguiu ser, por exemplo. Assim, Thomas Frank entende que a chegada de um novo centroavante é prioridade para fortalecer o elenco e ampliar o poder de fogo dos Spurs.
Além do Tottenham, o Atlético de Madrid, seu ex-clube, também demonstra interesse na contratação do atacante. Os Colchoneros foram formadores de Samu e monitoram sua evolução em Portugal. A disputa entre ingleses e espanhóis promete movimentar o mercado de janeiro.
Samu tem claúsula de rescisão alta
Samu Aghehowa, de apenas 21 anos, soma nove gols marcados e uma assistência concedida nas 14 partidas que disputou pelo Porto nesta temporada, sua segunda no Dragão depois de ter sido comprado junto ao Atlético Madrid por 32 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação atual). O contrato do atacante espanhol é válido até 2029 e conta com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 618 milhões). Assim, o presidente André Villas-Boas não deverá ceder a uma quantia inferior para vender sua joia.
