Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira foi eleito o melhor técnico do mês de abril da Premier League pelo Wolverhampton. O comandante português venceu os concorrentes após um período perfeito com cinco vitórias consecutivas no Campeonato Inglês.

Além de ser grato pela conquista, Vitor Pereira não escondeu a empolgação em criar algo especial com o Wolverhampton. O treinador afirmou que está em busca de elevar seu nível em relação aos trabalhos do passado.

- Estou orgulhoso. É muito comprometimento e esforço dos jogadores e dos torcedores. Estou tentando construir algo que nunca consegui antes. Para melhorar, você precisa criar algo especial o tempo todo, não estar confortável com o que foi feito antes. Essa é minha ideia. Uma obra de arte.

Vitor Pereira conseguiu uma sequência de seis vitórias consecutivas com o Wolverhampton na Premier League, uma marca nunca antes feita pelos Lobos na história da competição. No entanto, a equipe foi derrotada pelo Manchester City na última rodada do Campeonato Inglês.

Próximos compromissos de Vitor Pereira na Premier League

Na temporada, Vitor Pereira ainda possui três compromissos com o Wolverhampton diante do Brighton, Crystal Palace e Brentford. O comandante espera dar sequência ao grande momento vivido na Inglaterra em que livrou os Lobos do rebaixamento e ocupa a 13ª colocação do Campeonato Inglês.