Futebol Internacional

Garnacho 'alfineta' Ruben Amorim e fala sobre saída do United

Argentino acertou com o Chelsea na última janela de transferências

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
13:55
Garnacho comemora seu primeiro gol pelo Chelsea (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Garnacho comemora seu primeiro gol pelo Chelsea (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)
Reforço do Chelsea para esta temporada, Alejandro Garnacho deixou o Manchester United com uma 'imagem arranhada', principalmente pela relação com Ruben Amorim. Em entrevista à revista "Sports Illustrated", o argentino recordou os últimos meses nos Red Devils e citou seu ex-treinador.

"É óbvio que, na minha última temporada no Manchester United, com o novo treinador [Ruben Amorim], houve muitas mudanças e era um pouco difícil. Ainda assim, joguei muitas partidas na época passada, quase sempre a titular ou, às vezes, a sair do banco", começou por dizer o jogador.

Sobre sua mudança para o Chelsea, Garnacho citou Enzo Maresca e considera sua decisão como acertada:

"Quando falei com o Chelsea, com este treinador [Enzo Maresca], foi importante também o estilo de jogo que temos agora. Ele me explicou com detalhes em uma videochamada. Considero que foi uma decisão muito importante para mim e uma oportunidade para melhorar como jogador num clube como o Chelsea", admitiu o atacante dos Blues.

Alejandro Garnacho - Manchester United
Alejandro Garnacho deixou o Manchester United após o vice da Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)

Desempenho pelo Chelsea em 2025/26

Alejandro Garnacho deixou o Manchester United com status de jogador importante no elenco e rumou ao Chelsea, que coleciona talentos ofensivos e investiu ainda mais no último verão europeu. Dessa forma, o argentino ainda tenta buscar o seu espaço, tendo atuado em sete partidas em 2025/26 e balançado as redes uma vez. Inclusive, Garnacho marcou pela primeira na última rodada da Premier League, na derrota para o Sunderland em Stamford Bridge.

