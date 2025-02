O sempre quente clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, nesta segunda-feira (24), ganhou mais motivos para pegar fogo dentro do campo nas últimas semanas. As polêmicas recentes que envolvem a arbitragem do Campeonato Turco cerceiam um embate que decidirá em boa parte o futuro das duas equipes na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Clubes e jogadores reclamam de possíveis favorecimentos ao Gala em partidas, com decisões amplamente contestadas. Em uma das situações, o Adana Demirspor, na 23ª rodada, tirou o time de campo por conta de uma penalidade assinalada sobre Mertens e convertida por Morata, ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

Após o confronto ser abandonado, o técnico dos Canários Amarelos, José Mourinho, assumiu sua persona provocadora e publicou o vídeo do lance em suas redes sociais, sendo acompanhado pelo próprio Fenerbahçe. Icardi, atacante rival, o chamou de "chorão" em resposta, apimentando ainda mais a rivalidade.

Em busca da manutenção de sua integridade, a direção do Campeonato Turco optou por promover uma mudança curiosa no corpo que conduzirá o duelo. O experiente Slavko Vincic, da Eslovênia, apitará o duelo desta segunda, a convite dos mandatários da competição. O treinador português, em coletiva que antecede o duelo, fez elogios ao árbitro.

continua após a publicidade

➡️ ‘Não vai ter briga pelo título’: afirma correspondente da Premier League

- Acho que vai ser importante pela credibilidade, para a imagem do confronto. Se for um árbitro do alto nível, e é um árbitro do alto nível, eu fico feliz com isso, porque como todo mundo, eu adoro vencer, mas tem que existir o fair play para vencer - afirmou o comandante.

José Mourinho comanda o Fenerbahçe no duelo com o Galatasaray (Foto: Ozan Kose / AFP)

⚔️ Galatasaray e Fenerbahçe duelam pela liderança do Turcão

A bola vai rolar no RAMS Park, estádio dos Leões, às 14h (de Brasília). A briga é direta pelo topo da Süper Lig: o Galatasaray tem 63 pontos e lidera a tabela, enquanto o Fenerbahçe, com 57, precisa vencer para dar sequência à caça ao rival.