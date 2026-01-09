menu hamburguer
Lance! Biz

Liverpool anuncia parceria histórica com marca de roupas de luxo

Liverpool segue ativo no mercado enquanto tenta recuperar forma em campo

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
18:08
É a primeira vez que a marca estadunidense interage no meio do futebol
É a primeira vez que a marca estadunidense interage no meio do futebol
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Liverpool fez história. O clube inglês acertou uma parceria global com a grife de moda estadunidense Tommy Hilfiger. É a primeira vez que a empresa se aventura no futebol mundial. O acordo estabelece a marca como parceira oficial de estilo do clube, abraçando o departamento de futebol.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A companhia, pelo acordo, vai operar em diferentes frentes no Liverpool: haverá aparições em dias de jogos selecionados, incluindo o momento de chegada dos jogadores aos estádios, campanhas globais de marca ao longo da temporada e coleções sazonais.

O projeto abrangerá tanto o elenco profissional masculino quanto o feminino, bem como membros-chave da comissão técnica. Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, se mostrou animado.

- É ótimo ver nossa parceria com a Tommy Hilfiger entrar em ação. Nós, como jogadores, estamos entusiasmados em ver a colaboração ganhar vida, reunindo moda, cultura e tradição.

Ben Latty, diretor comercial do clube, foi outro a celebrar o acordo.

- Essa colaboração nos permite explorar um lado diferente do dia de jogo e os momentos ao redor dele, oferecendo aos torcedores outro ponto de conexão com as pessoas que representam este grande clube - afirmou o dirigente, antes de Tommy Hilfiger, fundador da marca, emendar:

- Ao longo de toda a minha carreira, fui inspirado por ícones do esporte, suas histórias e uniformes. Sou atraído por equipes com profunda herança de fãs e narrativa com valores, e o Liverpool tem uma história incomparável moldada por seu povo. Estou animado para trabalhar com os jogadores e a equipe que inspiram uma base de fãs global a sonhar através de sua busca incansável pela excelência.

Ação de lançamento e engajamento social

O lançamento da parceria teve a exibição, no gramado de Anfiel, da maior bandeira com a logomarca da patrocinadora já produzida. As medidas? Aproximadamente 101m × 65,59m. Ela é assinada pelas duas instituições.

O tecido foi doado ao Silly Goose Foundation, iniciativa voluntária ligada à LFC Foundation - instituição de caridade do Liverpool. A peça será transformada em produtos temáticos do clube, para leilão em prol da entidade.

Liverpool anuncia parceria histórica com marca de roupas de luxo (Foto: divulgação / Liverpool)
Liverpool anuncia parceria histórica com marca de roupas de luxo (Foto: divulgação / Liverpool)

