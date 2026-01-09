Liverpool anuncia parceria histórica com marca de roupas de luxo

O Liverpool fez história. O clube inglês acertou uma parceria global com a grife de moda estadunidense Tommy Hilfiger. É a primeira vez que a empresa se aventura no futebol mundial. O acordo estabelece a marca como parceira oficial de estilo do clube, abraçando o departamento de futebol.

A companhia, pelo acordo, vai operar em diferentes frentes no Liverpool: haverá aparições em dias de jogos selecionados, incluindo o momento de chegada dos jogadores aos estádios, campanhas globais de marca ao longo da temporada e coleções sazonais.

O projeto abrangerá tanto o elenco profissional masculino quanto o feminino, bem como membros-chave da comissão técnica. Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, se mostrou animado.

- É ótimo ver nossa parceria com a Tommy Hilfiger entrar em ação. Nós, como jogadores, estamos entusiasmados em ver a colaboração ganhar vida, reunindo moda, cultura e tradição.

Ben Latty, diretor comercial do clube, foi outro a celebrar o acordo.

- Essa colaboração nos permite explorar um lado diferente do dia de jogo e os momentos ao redor dele, oferecendo aos torcedores outro ponto de conexão com as pessoas que representam este grande clube - afirmou o dirigente, antes de Tommy Hilfiger, fundador da marca, emendar:

- Ao longo de toda a minha carreira, fui inspirado por ícones do esporte, suas histórias e uniformes. Sou atraído por equipes com profunda herança de fãs e narrativa com valores, e o Liverpool tem uma história incomparável moldada por seu povo. Estou animado para trabalhar com os jogadores e a equipe que inspiram uma base de fãs global a sonhar através de sua busca incansável pela excelência.

Ação de lançamento e engajamento social

O lançamento da parceria teve a exibição, no gramado de Anfiel, da maior bandeira com a logomarca da patrocinadora já produzida. As medidas? Aproximadamente 101m × 65,59m. Ela é assinada pelas duas instituições.

O tecido foi doado ao Silly Goose Foundation, iniciativa voluntária ligada à LFC Foundation - instituição de caridade do Liverpool. A peça será transformada em produtos temáticos do clube, para leilão em prol da entidade.