Espanhóis consideram astro do PSG como possível substituto de Vini Jr, no Real Madrid
Vitinha seria o alvo principal da equipe merengue caso o brasileiro não renovasse
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid trabalha com diferentes cenários enquanto a renovação contratual de Vini Jr segue sem avanço. Segundo a rádio espanhola "Cadena SER", a diretoria merengue já mapeia alternativas caso o brasileiro opte por não estender seu vínculo com o clube, e um nome aparece com força nos bastidores: Vitinha, meio-campista do Paris Saint-Germain.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Brasileiro marca, mas Chelsea leva virada e perde para o Aston Villa
Futebol Internacional27/12/2025
- Futebol Internacional
John vira destaque, e Igor Jesus recebe elogios de Guardiola: ‘inacreditável’
Futebol Internacional27/12/2025
- Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo brilha, e Al-Nassr vence o Al-Okhdood no Campeonato Saudita
Futebol Internacional27/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
De acordo com a emissora, o Real Madrid só consideraria negociar Vini Jr mediante uma proposta superior a 100 milhões de euros. A eventual venda abriria margem financeira para uma investida no jogador português, que é bem avaliado internamente há várias temporadas. O movimento, ainda segundo a SER, não interfere no planejamento envolvendo Nico Paz, visto como um projeto paralelo dentro do elenco.
Apesar do impasse, a posição oficial do clube segue sendo de confiança em um acordo. Vini Jr, por sua vez, já manifestou publicamente o desejo de permanecer no Santiago Bernabéu, mas mantém postura firme nas negociações, especialmente no que diz respeito a valores salariais. Até o momento, o Real Madrid não demonstrou disposição para avançar além da proposta já apresentada.
Impasse contratual de Vini Jr no Real Madrid
Internamente, Florentino Pérez considera Vini Jr peça central do projeto esportivo. Uma saída só entraria em pauta em caso de ruptura total nas conversas, cenário tratado como extremo em Valdebebas. A expectativa é de que as negociações sejam retomadas com mais intensidade ao longo de 2026, quando o contrato do atacante entra em fase decisiva.
Ainda assim, a falta de progresso fez o clube passar a estudar alternativas de forma discreta. A avaliação é que, em caso de venda, o Real Madrid precisaria de um nome capaz de impactar a equipe em nível técnico e estrutural – ainda que em função diferente da exercida por Vini Jr no ataque.
É nesse contexto que surge Vitinha. O meia do PSG agrada pela capacidade de controlar o ritmo do jogo, organizar a saída de bola e sustentar a posse – características que o clube sente falta desde as saídas e o envelhecimento de referências como Toni Kroos e Luka Modrić.
Vitinha como plano B no mercado
O interesse em Vitinha não é recente. O português é visto como um meio-campista de perfil raro no mercado atual, capaz de dar fluidez e equilíbrio ao time. Nos últimos anos, o Real Madrid tentou soluções internas, deslocando Bellingham e Arda Güler para funções mais recuadas, mas sem encontrar o mesmo nível de controle.
Contratado pelo PSG em 2022, Vitinha tem contrato até 2029 e é tratado como peça-chave por Luis Enrique. Segundo a imprensa espanhola, qualquer tentativa de negociação seria complexa, tanto pelo vínculo longo quanto pela postura historicamente rígida do clube francês em transferências envolvendo grandes rivais europeus.
Mesmo com recursos provenientes de uma eventual saída de Vini Jr, a diretoria merengue sabe que a operação exigiria forte poder de convencimento – possivelmente com envolvimento direto do jogador. Em entrevistas recentes, Vitinha afirmou ter o sonho de ser treinado por Pep Guardiola, mas também destacou a confiança no trabalho atual no PSG.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias