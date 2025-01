Brasil e Colômbia se enfrentam pela final da primeira edição da Kings World Cup Nations, na tarde deste domingo (12), às 14h15 (de Brasília). A partida acontece no Allianz Stadium, casa da Juventus, em Turim (ITA), com transmissão das plataformas oficiais da Kings League na Twitch (live streaming), CazéTV e Gaules (YouTube), além do Disney + (streaming).

Pela transmissão no canal do Gaules, pelo YouTube, Neymar é uma das figuras presentes na thumb (foto de capa do vídeo). Dessa maneira, a web está cogitando a participação do craque na partida, com o "pênalti do presidente", uma das regras que permite com que o presidente da equipe bata um pênalti a qualquer momento do jogo. Nas redes, comentários irônicos sobre o jogador foram realizados pelos internautas.

Confira a reação nas redes sociais ⬇️

Kings League

A Kings League é uma liga mundial de futebol society que reúne profissionais, ex-jogadores e influenciadores digitais em partidas rápidas e dinâmicas. Fundada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a competição se destaca por suas regras inovadoras e pela presença de grandes nomes em campo e na administração do evento. Dessa maneira, a liga atrai fãs de futebol e uma audiência jovem conectada ao universo do entretenimento online.

Neste ano, a Kings League está realizando a Kings World Cup Nations 2025, torneio voltado para seleções nacionais. A primeira final da história é entre Brasil e Colômbia.

