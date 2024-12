O herói do Arsenal no duelo contra o Crystal Palace, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, Gabriel Jesus desabafou sobre as especulações de retorno ao Palmeiras. O jogador enfatizou que está 100% focado em defender seu atual clube, o Arsenal, mas revelou ficar um pouco mexido quando o assunto é o Verdão.

– As especulações mexem um pouco por ser Palmeiras, mas obviamente todos no clube sabem meu carinho e amor pelo Palmeiras. Hoje sou atleta do Arsenal, tenho que vestir e respeitar a camisa. Quem sabe um dia, já deixei bem claro em todas as vezes que falo é que meu desejo é voltar um dia para o Palmeiras. Meu foco hoje é total aqui (no Arsenal) – declarou em entrevista pós-jogo à Espn.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus foi autor dos três gols na vitória dos Gunners por 3 a 2, de virada, e classificou o time às semifinais da competição.

Arsenal nega investida do Palmeiras por Gabriel Jesus

O Arsenal, da Inglaterra, fechou as portas para uma proposta do Palmeiras pelo retorno de Gabriel Jesus. Segundo a informação confirmada pelo Lance!, o jogador é peça crucial do treinador Mikel Arteta na temporada, mesmo que a fase recente não sugira isto.

Próximo compromisso de Jesus pelo Arsenal

Curiosamente, Arsenal e Crystal Palace se enfrentam no fim de semana, desta vez pela Premier League. No sábado (21), às 14h30 (de Brasília) é a vez dos Eagles receberem os Gunners em seus domínios, no Selhust Park, em Londres.