Técnico de rival do Real Madrid defende Ancelotti: ‘Merece estátua’

Vivendo temporada de altos e baixos, o técnico Carlo Ancelotti está no olho do furacão e vem sofrendo críticas recorrentes pelos fracassos do Real Madrid. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), o treinador Pepe Bordalás, do Getafe, defendeu com unhas e dentes o trabalho do italiano e o credenciou como uma lenda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As críticas, inclusive, ganharam força após a duríssima derrota por 3 a 0 para o Arsenal, no Emirates Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. Por conta da temporada ruim, o comandante não tem permanência garantida no clube espanhol para a próxima temporada.

continua após a publicidade

- Todos sabem o carinho que eu tenho pelo Carlo, apesar de nunca ter conversado por muito tempo com ele. Sinceramente, não entende que haja qualquer crítica ao seu trabalho. Ele merece o reconhecimento máximo, porque fez muito pelo Real Madrid. Isso não pode ser julgado de qualquer outra maneira. Eu não consigo entender (as críticas), e acho que nunca vou entender. A verdade é que ele merece uma estátua por tudo o que está fazendo e por tudo o que já fez pelo Real Madrid. Ele é inigualável - disse o técnico do Getafe.

Na Espanha, existe a especulação de que Xabi Alonso, atual técnico do Bayer Leverkusen, possa ser contratado pelo clube da capital espanhola. Na atual temporada, o Real Madrid foi derrotado na Supercopa da Espanha, é vice-líder na La Liga e vive uma situação delicada na Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

➡️ Matheus Cunha, do Wolverhampton, entra na mira de gigante europeu

Ancelotti tem chance de título no Real Madrid

Apesar da temporada abaixo da média, o Real Madrid está na final da Copa do Rei, onde encara o Barcelona, no dia 26 de abril. Essa é a grande oportunidade de Carlo Ancelotti conquistar um título na temporada.

Por outro lado, a Seleção Brasileira está sem treinador desde a demissão de Dorival Júnior. O nome do italiano é um dos cotados para assumir a equipe pentacampeã do mundo, que ainda não definiu o substituto.