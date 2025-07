Após quase não viajar ao Japão por problemas técnicos, o Barcelona está realizando a pré-temporada na Ásia. Durante o treinamento para a partida contra o Vissel Kobe, neste domingo (27), Robert Lewandowski falou sobre seu futuro no clube catalão, além de destacar o recém-chegado Marcus Rashford e o garoto Lamine Yamal.

— Não sei se será o último ano do meu contrato. Estou tranquilo. O que importa agora não é o que acontece no final da temporada; o que importa é o que acontece nesta temporada, o que eu posso fazer. Estou tranquilo; o que importa é o que está no meu coração e na minha cabeça. Mas a primeira coisa é ver o que acontece nesta temporada — falou o atacante sobre o futuro.

Após uma temporada vencedora, Lewandowski também revelou as expectativas para a próxima e para as disputas na Ásia.

— Queremos trabalhar duro; estamos aqui para jogar amistosos. Temos tempo para nos preparar bem para a temporada — compartilhou o atacante polonês sobre o foco do time para este início do ano 2025/2026 durante entrevista ao "Marca".

Destaque para os jovens talentos do Barcelona

Rashford chega por empréstimo ao clube espanhol, além de ter a opção de compra por R$ 206 milhões de reais. Com 27 anos, vestirá a camisa do Barça por uma temporada e o Lewandowski pode compartilhar opinião sobre aquisição do clube.

continua após a publicidade

— Ele é um jogador com um talento enorme. Lembro que jogamos contra o Manchester United e o Marcus estava em ótima forma. Ele pode nos ajudar e jogar em diferentes posições. Há muitos jogos, e isso é necessário — declarou.

Sobre Yamal, o polonês não deixou de falar sobre o talento do jovem atacante. A parceria entre diferentes gerações causam resultam em um jogo ousado: precisão e experiência de Lewa e ousadia do garoto. A combinação é um ataque poderoso para desestabilizar defesas adversárias.

— Ele não é mais tão jovem, mesmo tendo apenas 18 anos. Ele não é apenas um bom jogador, é também um bom garoto. Também temos contato fora de campo. Tenho certeza de que ele ainda pode jogar melhor do que no ano passado, porque está um ano mais velho. A cada ano, ele pode jogar melhor — declarou o polonês sobre Yamal.