Campeão mundial com a França e ex-jogador do Barcelona, Laurent Blanc falou com o jornal Sport e relembrou sua breve passagem pelo clube catalão. O ex-zagueiro exaltou o talento de Ronaldo Fenômeno, com quem dividiu vestiário na temporada 1996/97, e afirmou que o atacante brasileiro “foi o melhor do mundo”. Ao comentar o momento atual do Barça, Blanc foi direto: sem os garotos revelados em La Masia, o clube poderia ter sumido.

Antes de falar especificamente sobre o Barcelona, Blanc foi perguntado sobre quais times o agradaram nesta temporada. O francês falou do campeão da Champions e dos Blaugranas, clubes pelos quais o ex-jogador tem carinho.

— Assistir ao PSG nesta temporada foi muito interessante. E do Barcelona, nem se fala! Quando vejo uma semifinal de Champions entre Barça e Inter, que são completamente opostos: um propõe jogo, marca gols… Percebo que mesmo uma equipe que só defende consegue marcar quatro gols no Camp Nou… É um prazer! Você termina o jogo e pensa: “Caramba, me diverti, vi gols, boas jogadas, um goleiro fazendo grandes defesas e um ponta-direita (Lamine) fazendo coisas extraordinárias com a perna esquerda”.

Blanc ainda falou sobre o processo de reestruturação que o Barcelona vem passando nos últimos anos.

— O clube passou por momentos difíceis, com problemas financeiros e administrativos. Mas o que tirou o Barça dessa situação foram os jovens. Para mim, o Barça sempre foi um grande clube com uma grande formação: La Masia. Ela é o coração do clube. Sem ela, talvez o Barça nem existisse mais, ou teria caído. Foram os jovens que salvaram o clube — Lamine, Pedri, Gavi… Muitos surgiram, e o clube já voltou a ser campeão espanhol, semifinalista da Champions, quase indo à final. Com os jovens que estão chegando, voltará a ser um gigante.

Blanc exalta Ronaldo Fenômeno

Ronaldo em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação)

Laurent Blanc foi jogador do Barcelona entre 1996 e 1997, época no qual Ronaldo desfilava pelo clube. Ao ser questionado se chegou tarde ao Barça, o francês foi direto:

— Sim, um pouco. Mas tínhamos grandes jogadores. Em minha opinião, Ronaldo era o melhor do mundo e só fez uma temporada ali. Poderia ter ficado cinco ou seis anos. Ele era um grande amigo. Organizava noites maravilhosas. Só isso (risos).

