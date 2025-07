Ex-alvo do Flamengo é elogiado pela imprensa italiana: ‘Brilhante’

Ex-alvo do Flamengo, Noah Okafor foi elogiado pela imprensa italiana após a vitória do Milan por 4 a 2 sobre o Liverpool. O atacante foi um dos protagonistas do amistoso realizado em Hong Kong, visando o início da próxima temporada.

No confronto, Okafor entrou na etapa final, iniciou a jogada do segundo gol do Milan com um belo passe em profundidade para Rafael Leão e balançou as redes duas vezes. O "La Gazzetta dello Sport" não poupou elogios ao suíço.

- Noah Okafor foi brilhante como poucos, marcando dois gols em uma partida pela primeira vez desde 20 de outubro de 2021, na Champions League, contra o Wolfsburg. Noah fez um ótimo segundo tempo, iniciou a jogada do gol de Loftus-Cheek e marcou dois gols. Em uma posição um pouco diferente do passado, mais como um segundo atacante do que como um ponta, Okafor se sente mais confortável. Noah tem uma frase tatuada em seu corpo: "Seja seu próprio herói". Mas se o treinador ajudar, é ainda melhor.

Apesar do interesse do Flamengo, Okafor não se mostrou aberto a uma transferência para o futebol brasileiro aos 25 anos. O atleta tem contrato com o Milan até junho de 2028 e busca convencer Massimiliano Allegri para ter um lugar no elenco.

