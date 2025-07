O lateral-esquerdo Erik foi convocado para defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos. Revelado pelo Internacional, o brasileiro disputa sua sexta temporada no país e foi chamado pela primeira vez após obter a validação da documentação necessária. Destaque no Al Ain, o defensor já atraiu interesse de clubes brasileiros e europeus.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após atuar apenas uma vez pela equipe principal do Inter, Erik foi negociado com o Al Ain, onde se destacou desde o início, conquistando duas vezes o prêmio de Jovem do Ano. A convocação era vista como questão de tempo, já que ele é considerado um dos principais jogadores de sua posição no futebol local. No entanto, era preciso regularizar a situação para cumprir o requisito de cinco anos no país antes de estar apto a defender a seleção. Ele relembrou como foi acolhido nos Emirados Árabes e destacou a importância do momento.

continua após a publicidade

— Recebi essa notícia com muita alegria e gratidão. Após cinco temporadas no Al Ain, sendo acolhido com tanto carinho pelo clube, pela torcida e pelo povo dos Emirados Árabes, essa convocação representa muito mais do que um reconhecimento profissional, é uma grande honra pessoal, mas também uma grande responsabilidade. Tenho muito respeito por esse país, que se tornou minha segunda casa, e vestir essa camisa é uma forma de retribuir tudo o que recebi aqui. — celebrou.

Erik iniciou a carreira no Internacional (Foto: Divulgação)

Erik foi chamado para integrar o período de treinamentos da equipe na Áustria. Para o lateral, é mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento na carreira, além da chance de viver grandes momentos com a camisa da seleção emiradense.

continua após a publicidade

— Estou muito motivado para esse novo capítulo na minha carreira. Minhas expectativas são as melhores possíveis, quero aprender, crescer e contribuir com o grupo dentro e fora de campo. Estou à disposição da comissão técnica e dos meus companheiros para somar com trabalho e entrega. Como um homem de fé, estarei também em oração para que Deus nos conduza e nos abençoe nessa caminhada, para que possamos viver momentos marcantes na história desse país. — disse.

Com mais de 150 jogos pelo Al Ain, Erik se consolidou como peça importante, conquistou prêmios individuais e títulos de destaque, como a Champions Asiática, na qual marcou um gol contra o Al Hilal na semifinal. O defensor já recebeu proposta do Shakhtar Donetsk, mas o clube emiradense recusou, pois havia o projeto de naturalizá-lo para a seleção nacional após o período exigido. Agora, com a primeira convocação, o Al Ain pode adotar uma postura mais flexível em futuras negociações. Aos 24 anos, Erik continua despertando interesse de clubes europeus e brasileiros.