Frimpong ganha força no Liverpool após saída de Arnold

No mercado em busca de um substituto para Trent Alexander-Arnold, que irá para o Real Madrid, o Liverpool vê o nome de Jeremie Frimpong ganhar forças nos seus bastidores. Informações da revista alemã "Kicker" indicam que o holandês estaria prestes a acertar sua ida para o atual campeão da Premier League.

Com cláusula de 35 milhões de euros (R$ 209 milhões), Frimpong já estaria com um acordo avançado para reforçar o Liverpool por cinco temporadas, ou seja, até 2030. As conversas se encontram em andamento e próximas de serem concluídas. O holandês tem contrato até 2028, mas assim como Xabi Alonso, Wirtz e Jonathan Tah, mira sair do Leverkusen na próxima janela.

Atualmente com 24 anos, Frimpong tem cinco gols e 12 assistências em 48 jogos pelo Leverkusen na temporada. Ele foi um dos destaques da equipe que conquistou a Bundesliga inédita em 2023/2024. Ao todo, soma 190 partidas pelo clube, contribuindo com 30 gols e 44 assistências. Além do Campeonato Alemão, também venceu a Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha.

Jeremie Frimpong, do Bayer Leverkusen, é o favorito para substituir Arnold no Liverpool (Foto: Reprodução/Instagram)

Como joga Frimpong?

Assim como Arnold, Frimpong é um lateral conhecido pelo seu apoio e feitos no campo de ataque. Fato é que o holandês do Leverkusen consegue ser ainda mais ofensivo quando comparado ao lateral do Liverpool. Isso se deve ao esquema de Xabi Alonso, que atua com três zagueiros e libera Frimpong para jogar como ala. Seus mapas de calor, de acordo com o "Opta", apontam que seus toques na bola são, majoritariamente, do meio para frente.

Relatos da imprensa europeia indicam que Frimpong tem cláusula de rescisão de 34 milhões de libras (R$ 255 milhões). Fator que pode pesar a favor dos Reds é que o holandês fez as categorias de base no Manchester City, o que o caracteriza como um jogador "feito" na Inglaterra, não entrando na cota de estrangeiros.

