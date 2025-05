Ex-Liverpool faz quatro, e Al Nassr massacra o Al-Okhdood pelo Saudita

Sem Cristiano Ronaldo, sem probelmas. Nesta segunda-feira (12), o Al Nassr atropelou o Al-Okhdood por 9 a 0 com direito a quatro gols de Sadio Mané, ex-jogador do Liverpool. Em partida realizada no Estádio Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, em Najran, na Arábia Saudita, os outros gols foram marcados por Durán (2x), Yahya, Brozovic e Maran. Com a vitória, O Al Nassr igualou a maior goleada desta edição do Campeonato Saudita e chegou à terceira posição, com 63 pontos.

Quatro vira, nove acaba. Uma sonora goleada do Al Nassr se tornou a maior desta edição do Campeonato Saudita - a outra foi a do Al-Hilal contra o Al Fateh. Esta também foi a primeira vez que Mané fez quatro gols em uma partida em sua carreira profissional.

Como foi o jogo entre Al-Okhdood e Al Nassr?

Desde o início da partida, o Al Nassr não encontrou dificuldades em penetrar a defesa do Al-Okhdood. Aos 16', Paulo Vítor saiu mal do gol e soltou a bola nos pés de Amyman Yanhya, que não desperdiçou e abriu o placar para os visitantes. Antes do primeiro tempo acabar, ainda deu tempo do Al Nassr marcar. mais três Com assistência de Yahya, Durán - colombiano que custou uma fortuna aos cofres do time de CR7 - ampliou quatro minustos depois do primeiro gol. Aos 27', Brozovic, ex-Inter de Milão, fez seu segundo gol na temporada e o terceiro do Al Nassr na partida. Aos 51' da primeira etapa, Mané ampliou de pênalti. Quatro a zero antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o goleiro Paulo Vítor foi expulso, dificultando ainda mais a vida do Al-Okhdood. Aos 7' do segundo tempo, Durán fez seu segundo na partida com belo passe de Otávio, brasileiro naturalizado português. A partir daí, vimos um show de Sadio Mané. O senegalês anotou mais três gols em sequência com muita facilidade: Aos 14', com mais um passe de Yahya, aos 19', com assistência de Washl e aos 29', repetindo o garçom. Após o pôquer, o treinador Pioli decidiu tirar Mané para poupar o atacante. Ainda deu tempo de mais um. Mohamed Marran sofreu um pênalti e foi bater para aumentar o verdadeiro massacre. Fim de partida, 9 a 0 para o Al Nassr.

O que vem por aí para Al-Okhdood e Al Nassr?

O Al Nassr volta a campo nesta sexta-feira (16), para receber o Al Taawon pelo Campeonato Saudita. Por outro lado, o Al-Okhdood visita o Al Feiha neste sábado (12).