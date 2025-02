Neste sábado (01), o Frankfurt e o Bayer Leverkusen se enfrentam em confronto do topo da Bundesliga. O jogo acontecerá no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha. A bola está prevista para rolar a partir das 14h30 (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva da RedeTV! (canal aberto), YouTube (streaming), Prime Video (streaming), OneFootball (streaming) e Nosso Futebol (streaming). ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

O Frankfurt faz temporada ótima no futebol alemão. O clube está em terceiro lugar na liga e faz uma campanha na Bundesliga sólida. Entretanto, o clube estacionou na posição, e não desce nem sobe, estando há nove rodadas na colocação. O clube teve um bom início de temporada, mas vem tropecando nos últimos jogos, chegando a três empates consecutivos, além de uma vitória e uma derrota, nas últimas cinco partidas da liga alemã.

Robin Koch, zagueiro do Frankfurt, em ação pelo clube na Bundesliga (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

O Bayer Leverkusen segue em ótima fase e se encontra na segunda posição da Bundesliga. O clube perdeu apenas uma vez na competição, e é o segundo melhor ataque da liga, atrás apenas do líder Bayern de Munique. Apesar de estar nove pontos atrás, equipe segue na perseguição e tem um jogo a menos que os Bávaros. Além disso, o time não perde desde 21 de janeiro, quando foi derrotado na Champions League. Desde então, são sete jogos invictos, com quatro vitórias e três empates.

✅ FICHA TÉCNICA

EINTRACHT FRANKFURT X BAYER LEVERKUSEN

24º RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: Sábado, 1 de março de 2025, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)

📺 Onde assistir: RedeTV! (canal aberto), YouTube (streaming), Prime Video (streaming), OneFootball (streaming) e Nosso Futebol (streaming)

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Kristensen, Skhiri, Theate; Collins, Larsson, Hojlund, Knauff, Bahoya, Uzun; Ekitike

BAYER LEVERKUSEN: Kovar; Tapsoba, Tah, Hermoso; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Schick, Wirtz; Adli