Na vitória do Borussia Dortmund por 6 a 0 contra o Union Berlin, o atual artilheiro da Champions League, Serhou Guirassy, deu show ao marcar quatro gols na partida. O guineense foi um dos destaques da goleada e chega a marca de 13 gols marcados na atual edição da Bundelisga.

Além do poker feito pelo Guirassy, outro jogador que chamou atenção foi o meio-campista Pascal Gross. O alemão deu quatro passes para gol, três deles para o centroavante guineense. Juntos, a dulpa teve oito participações diretas.

Artilheiros da Champions League 24/25

1 - Guirassy (Borussia Dortmund) - 10 gols 2 - Lewandowski (Barcelona) - 9 gols 3 - Raphinha (Barcelona) - 8 gols 4 - Haaland (Manchester City) - 8 gols 5 - Vini Jr. (Real Madrid) - 7 gols 6 - Kane (Bayern) - 7 gols 7 - Pavlidis (Benfica) - 7 gols 8 - Mbappé (Real Madrid) - 7 gols 9 - Griezmann (Atlético de Madrid) - 6 gols 10 - Dembelé (PSG) - 6 gols

Como fica o Borussia após a goleada?

Com a goleada e os três pontos, o Dortmund subiu duas posições e chega agora a 10° colocação. Apesar da vitória, o clube enfrenta uma má situação na liga. O time tem apenas 32 pontos conquistados em 23 jogos e tem risco de não se classificar para os torneios continentais.

Na Champions League, entretanto, o clube classificou para as oitavas após passar do Sporting nos play-offs do mata-mata. Na próxima fase, seu adversário é o Lille, da França.