Espanha e Sérvia não saem do zero em estreia na Liga das Nações da Uefa

Lamine Yamal pouco conseguiu fazer diante da forte marcação da Sérvia (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 18:09 • Belgrado (SER)

Espanha e Sérvia estrearam na Liga das Nações da Uefa com um empate por 0 a 0, em jogo realizado nesta quinta-feira (5), no Rajko Mitic Stadium, em Belgrado, na Sérvia. Com este resultado, as duas equipes terminam a primeira rodada da Liga de Nações com um ponto.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo ficou marcado pelo amplo domínio espanhol no jogo, se valendo da maior qualidade da equipe: a posse de bola envolvente e os toques curtos. Os atuais campeões da Eurocopa terminaram a partida com mais de 70% de posse de bola e 20 tentativas de gol. A pontaria, entretanto, foi o ponto fraco da "Fúria": apenas cinco chutes acertaram a meta adversária.

A Sérvia, por sua vez, posicionou sua defesa e ficou à espera de um contra-ataque que pudesse lhe garantir a vitória em casa, mesmo com o domínio adversário. O lance tão esperado aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos: Jovic recebeu sozinho, e na marca do pênalti, um passe enfiado entre os zagueiros espanhóis. O centroavante, no entanto, caprichou demais na finalização e acabou errando o gol.

✅ FICHA TÉCNICA

Sérvia 0x0 Espanha

Uefa Nations League 2024-2025 - 1ª rodada - Liga A, Grupo 4

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5 de setembro de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Rajko Mitic Stadium, em Belgrado (SER)

🥅 Gols: -

(Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

SÉRVIA (Técnico: Dragan Stojkovic)

Predrag Rajković; Strahinja Eraković, Nikola Milenković e Strahinja Pavlović; Kosta Nedeljković, Ivan Ilić, Saša Lukić e Veljko Birmančević; Andrija Živković, Lazar Samardžić; Luka Jović.

ESPANHA (Técnico: Luis De La Fuente)

David Raya; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Martín Zubimendi e Fabián Ruiz; Nico Williams, Dani Olmo e Lamine Yamal; Ayoze Pérez.