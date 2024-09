Em noite histórica de Cristiano Ronaldo, Portugal estreia com vitória na Liga das Nações

Cristiano Ronaldo em ação contra a Croácia. (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 17:41 • Lisboa (POR)

Portugal estreou na Liga das Nações com um grande resultado no Estádio da Luz. Em jogo marcado pelo gol de número 900 de Cristiano Ronaldo e homenagens ao recém aposentado Pepe, a seleção lusitana bateu a Croácia de Modric por 2 a 1 na primeira rodada do Grupo 1 da competição. Além do camisa sete, Diogo Dalot foi autor dos outros dois gols do jogo, um a favor e outro contra.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes do jogo, o recém aposentado Pepe foi homenageado pela torciada no Estádio da Luz. O ex-zagueiro ganhou um mosaico especial, além de uma camisa personalizada da federação portuguesa.

Pepe foi homenageado pela torcida de Portugal. (Photo by Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

Portugal 2x1 Croácia: como foi o jogo?

O time de Roberto Martínez começou a partida de forma impositiva e saiu na frente logo aos sete minutos, com Diogo Dalot, que surgiu como elemento surpresa na grande área e aproveitou passe de Bruno Fernandes. A seleção de Roberto Martínez seguiu no comando do jogo por meio da posse de bola e ampliou o resultado em um momento histórico: o 900º gol de Cristiano Ronaldo da carreira.

Ainda no primeiro tempo, Diogo Dalot acabou marcando contra a própria meta após uma jogada confusa na grande área portuguesa.

No segundo tempo, Portugal repetiu a postura dos 45 minutos iniciais e manteve o controle do jogo, enquanto a Croácia buscava o empate pelos contra-ataques, mas sem sucesso.

Com o resultado, Portugal abre três pontos na liderança do Grupo 1 da Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo comemora gol histórico com a seleção portuguesa. (Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PORTUGAL X CROÁCIA

NATIONS LEAGUE - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 5º de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

📺 Onde assistir: SporTV

⚽ Gols: Diogo Dalot, aos 7' e Cristiano Ronaldo (POR); Diogo Dalot (CRO)

🅰️ Assistências: Bruno Fernandes e Nuno Mendes (POR)

🟨 Cartões amarelos: L. Modric (CRO)

🟥 Expulsões: -

⚽ ESCALAÇÕES

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo.

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic; Sosa, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Baturina, Luka Modric, Kovacic; Jakic, Kramaric, Pasalic.