Yamal alcança Endrick em marca histórica; confira

Nesta quinta-feira (15), o Barcelona venceu o dérbi contra o Espanyol e faturou o seu 28º título de La Liga. O destaque do jogo foi o astro Lamine Yamal, que botou o jogo no bolso, marcando um golaço para abrir o placar e dando a assistência para o segundo. O jovem se torna protagonista e alcança uma marca histórica: se junta a Endrick entre os jogadores que faturaram cinco títulos antes de completar os 18 anos.

O jovem jogador, antes de completar 18 anos, já escreve seu nome na história do futebol. Pelo clube, Yamal conquistou dois títulos de La Liga, um da Copa do Rei e um da Supercopa da Espanha. Na carreira, já são cinco, somando os troféus pelo time culé com a Eurocopa, conquistado pela Espanha em 2024. O astro iguala Endrick, que também havia conquistado cinco premiações antes de completar a maioridade.

Yamal e Endrick ganharam cinco títulos profissionais antes de completarem 18 anos (Fotos: AFP)

No caso do brasileiro, Endrick fez história no Palmeiras. O jogador era protagonista do time antes de se mudar para o Real Madrid. Pelo clube, o atacante conquistou duas vezes o Brasileirão, duas vezes o Campeonato Paulista e uma vez a Supercopa do Brasil. Com a bagagem cheia, Endrick foi ao Real Madrid e somou mais dois troféus a sua coleção: o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa.

Barcelona, de Yamal, campeão de La Liga!

Com Lamine Yamal decisivo, o Barcelona conquistou o seu 28º título de La Liga. A confirmação vem com duas rodadas de antecedência, após vitória por 2 a 0, contra o Espanyol, fora de casa. Agora, os Culés se isolam na primeira colocação e sem mais chances de ser alcançado pelo Real Madrid.

É o segundo título do Barcelona nas três últimas temporadas, sendo o primeiro sob o comando de Hansi Flick. Em um recorte do século, o Barça possui mais conquistas que o Real Madrid: 12 a 9. Ao longo de toda história, porém, os Blancos estão isolados no topo, com 36 a 28.

Yamal foi o grande protagonista no jogo da conquista. O jovem astro marcou um golaço para abrir o placar para o Barcelona, e deu uma assistência para o segundo gol, marcado por Fermín López.

