Autor de dois gols na goleada do Barcelona por 4 a 0 pela ida das quartas de final da Champions League, Robert Lewandowski alimentou ainda mais seu status de carrasco do Borussia Dortmund. Revelado para o mundo do futebol pelo clube alemão, o atacante tem o aurinegro como a maior vítima da carreira.

Agora, Lewandowski soma 29 gols em 28 jogos contra o Borussia Dortmund. A maioria deles foi quando ainda defendia as cores do Bayern de Munique, clube o qual atuou entre os anos de 2014 e 2022. Foram 27 tentos pelos Bávaros contra o ex-clube. Já pelo Barça, marcou duas vezes na atual temporada.

Os resultados como um todo de Lewa contra o Dortmund são positivos. Além dos 29 gols, o polonês já contribuiu com três assistências e venceu 21 dos 28 jogos, empatando um e perdendo apenas seis.

Os gols marcados na última quarta-feira (9) isolam o Dortmund como maior vítima de Lewandowski. A segunda colocação pertence ao Wolfsburg, que já sofreu 26 gols em 26 jogos. Por ter ficado muitos anos no Bayern, os times que mais tiveram as redes balançadas por Lewa são da Alemanha.

Se filtrarmos apenas times de fora da Alemanha que mais tomaram gols de Lewandowski, o "título" fica com o Real Madrid. São 11 gols em 17 jogos contra os Merengues. O Benfica, por sua vez, é aquele que mais sofreu gols sem contar ligas que o polonês atuou, com nove gols em nove jogos.

Maiores vítimas de Robert Lewandowski 💀

1️⃣ Borussia Dortmund - 29 gols

2️⃣ Wolfsburg - 26 gols

3️⃣ Augsburg - 23 gols

4️⃣ Schalke 04 - 21 gols

5️⃣ Mainz 05, Werder Bremen e Freiburg - 20 gols