Volta ao Brasil? Veja salário milionário de Firmino na Arábia Saudita

A possível volta de Roberto Firmino ao futebol brasileiro começa a ganhar corpo. O atacante de 33 anos, eleito o melhor jogador da Champions League da Ásia pelo Al-Ahli, está decidido a deixar o clube saudita no meio de 2025 — um ano antes do fim do contrato. Segundo o jornalista inglês Ben Jacobs, o Flamengo é um dos clubes que monitoram a situação, embora ainda não tenha feito contato oficial.

💸 Salário de Firmino na Arábia

Se quiser atuar novamente no Brasil, Firmino precisará abrir mão de um contrato milionário. De acordo com o site Capology, o atacante recebe um salário bruto anual de 19 milhões de euros no Al-Ahli — o equivalente a cerca de R$ 119,2 milhões na cotação atual. Isso representa aproximadamente:

R$ 9,9 milhões por mês

R$ 329 mil por dia

Mais de R$ 13,7 mil por hora!

Para efeito de comparação, esse valor está três vezes acima da faixa salarial de qualquer atleta que atue no futebol brasileiro atualmente.

🔙 Volta por cima

Apesar do rendimento instável na Liga Saudita — onde chegou a ser cortado da lista de inscritos devido ao excesso de estrangeiros — Firmino brilhou na Champions da Ásia. Ele foi fundamental na conquista inédita do título com gol na semifinal e duas assistências na final contra o Kawasaki Frontale.

Desde que chegou ao Al-Ahli em 2023, Firmino soma 21 gols e 18 assistências em 65 jogos. O clube o contratou após sua saída do Liverpool, onde viveu os melhores anos da carreira e marcou época com títulos como a Champions, Premier League e o Mundial de Clubes de 2019 — com direito a gol na final contra o Flamengo.

🔎 Flamengo observa, mas não avança

Segundo o ge, o nome do atacante foi debatido internamente no Flamengo, mas não houve avanço. Dois fatores pesam contra: o clube busca jogadores mais jovens e tem outras prioridades no elenco, especialmente nas pontas e no meio-campo. Além disso, os vencimentos de Firmino estão muito acima da política salarial atual da diretoria rubro-negra.

