Torcida do Arsenal elege vilão em empate contra Sunderland na Premier League
Gunners venciam duelo até os 48 minutos do segundo tempo
Sunderland e Arsenal empataram por 2 a 2, neste sábado (8), pela 11ª rodada da Premier League. Em duelo disputado no Stadium of Light, em Sunderland (ING), os Gunners teve a sequência de jogos sem sofrer gols e de vitórias quebradas, ao sofrer gol de empate nos acréscimos. No lance do empate, o goleiro Raya saiu mal do gol e facilitou Brian Brobbey a igualar o placar.
O empate sofrido nos acréscimos gerou criticas ao goleiro espanhol. Mesmo após atuação segura, a torcida do Arsenal não perdoou o erro, que gerou comentários na web após o apito final no Stadium of Light. Veja os principais comentários abaixo:
Como foi Sunderland x Arsenal?
Favorito no duelo, o Arsenal começou superior, com mais posse de bola, mas sem conseguir criar uma chance perigosa de gol, apenas em cobrança de falta longa batida por Declan Rice, com defesa tranquila de Robin Roefs. Do outro lado, o Sunderland abaixou as linhas e apostou em escapadas em velocidade e quase marcou o primeiro com Wilson Isidor, mas a finalização passou perto da trave.
Porém, perto do fim da primeira etapa, o Sunderland abriu o placar com Daniel Ballard. Após cobrança de falta longa de Roefs, a bola sobrou para o zagueiro norte irlandês, que bateu forte de bate-pronto e não deu chances ao goleiro David Raya. O gol quebrou a sequência de oito jogos dos Gunners sem serem vazados.
No retorno do intervalo, os Gunners aumentaram a pressão em busca de empatar o placar e teve chances com Martín Zubimendi e Bukayo Saka. Porém, após roubada de bola de Declan Rice em Enzo Le Fee, o Arsenal teve espaço para atacar e Saka igualou o marcador com chute forte rasteiro. Em busca da virada, a equipe londrina seguiu no ataque e Eberichi Eze ficou perto do segundo gol.
A pressão seguiu e, com cada vez mais jogadores no campo de ataque, o Arsenal conseguiu a virada com um golaço de Leandro Trossard. O atacante belga acertou um chute de fora da área no ângulo do goleiro Robin Roefs para marcar o segundo dos Gunners no Stadium of Light.
Ao sofrer a virada, o Sunderland subiu as linhas e se atirou ao ataque. Aos 48 minutos do segundo tempo, em cruzamento de Trai Hume, e passe de cabeça de Daniel Ballard, Brian Brobbey finalizou e empatou o duelo em 2 a 2, para explodir o Stadium of Light. Nos minutos finais, Ballard apareceu mais uma vez, mas para salvar os Black Cats, ao tirar a bola em cima da linha em finalização de Mikel Merino e consolidar o empate.
O que vem por aí?
Líder da competição com 26 pontos, o Arsenal volta aos gramados apenas no dia 23 de novembro, às 13h30 (de Brasília), no clássico contra o Tottenham, pela 12ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium, em Londres (ING). Já o Sunderland, terceiro na tabela, visita o Fulham, no dia 22 de setembro, ao 12h (de Brasília).
