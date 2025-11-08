Torcida do Chelsea se derrete por brasileiro após vitória na Premier League

O Chelsea derrotou o Wolves por 3 a 0, neste sábado (8), pela 11ª rodada do Premier League. Em duelo disputado no Stamford Bridge, em Londres (ING), os Blues levaram a melhor com brilho brasileiro de João Pedro e Estêvão, que participaram de forma direta do segundo gol. Com o resultado, a equipe londrina dorme na vice-liderança, com 20 pontos, já os Lobos ocupam a lanterna, com apenas dois pontos.

Na partida, Estêvão começou no banco de reservas, mas entrou aos 20 minutos da segunda etapa, no lugar de Liam Delap. Em poucos toques na bola, o brasileiro foi decisivo e, após jogada na ponta, cruzou para João Pedro marcar o segundo do Chelsea. Após a jogada, a torcida dos Blues na internet começou a elogiar o ex-Palmeiras, com pedidos de titularidade ao jogador. Veja os comentários abaixo:

Tradução: "Estêvão é um superstar, cara. Não vejo a torcida se levantar em expectativa depois que alguém recebe a bola assim desde o Hazard. Loucura."

Tradução: "Estêvão está causando um baita barulho aqui. Os torcedores estão apaixonados por ele."

Tradução: "Estêvão é um talento maravilhoso"

Tradução: "Eu nunca mais quero ver o Estevão no banco de reservas."

Como foi Chelsea x Wolves?

Em casa e com favoritismo, o Chelsea partiu para cima do Wolves e começou a empilhar chances de gol, sendo as mais perigosas com Enzo Fernández, em cobrança de falta, e com Alejandro Garnacho, que pegou mal na bola e facilitou a defesa de Sam Johnstone. Logo depois, o camisa oito dos Blues quase fez um gol olímpico, mas Jackson Tchatchoua tirou em cima da linha.

O Wolves, apostando nos contra-ataques, não conseguiu levar perigo ao gol defendido por Robert Sanchez, sem finalizar durante todo o primeiro tempo. Já o Chelsea começou a ter dificuldades de passar pela linha de cinco defensores dos visitantes e criou poucas oportunidades no terço final dos primeiros 45 minutos.

João Pedro em ação pelo Chelsea, na Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Na volta do intervalo, o Chelsea seguiu superior no ataque e, após cruzamento de Garnacho, o lateral Malo Gusto apareceu livre na área e cabeceou para o fundo do gol e abriu o placar no Stamford Bridge. Com a vantagem, os Blues aliviaram mais a pressão, mas seguiram com as melhores chances e quase chegou ao segundo com Ladislav Krejčí.

O Chelsea fez alterações, incluindo a entrada de Estêvão, que, com poucos minutos em campo, cruzou rasteiro para João Pedro, que chutou de primeira e marcou o segundo da equipe londrina. Com o Wolves tentando o empate, e com as linhas altas, os Blues se aproveitou dos contra-ataques, e, em escapada de Garnacho, cruzou rasteiro para Pedro Neto, que finalizou com o gol vazio para marcar o terceiro gol e consolidar a vitória do Chelsea por 3 a 0.

Pela Premier League, o Chelsea venceu o Wolves por 3 a 0 (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

O que vem por aí?

O Chelsea retorna aos gramados apenas no dia 22 de novembro, após a Data Fifa, contra o Burnley, no Turf Moor, em Burnley (ING), às 9h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Premier League. No mesmo dia e mesma competição, ao 12h, o Wolves recebe o Crystal Palace, no Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).

