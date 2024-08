Gallagher celebra gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 07:50 • Madri (ESP)

O Atlético de Madrid anunciou, nesta quarta-feira (21), a contratação do meio-campista Conor Gallagher, de 24 anos, junto ao Chelsea. As negociações já duravam mais de um mês, e se arrastaram até o acordo final entre as diretorias.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A operação terá um valor de 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões na cotação atual), com contrato de cinco anos de duração. Além disso, os espanhóis concordaram em liberar a ida do português João Félix para o clube londrino sem custos.

Gallagher foi um dos líderes do Chelsea e chegou a herdar a braçadeira de capitão em 2023-24, com as lesões de Reece James. O central, formado nas categorias de base dos Blues, totalizou 95 jogos pelo profissional, com dez gols e dez assistências.

➡️ Pep Guardiola aprova retorno de ídolo ao Manchester City

Sua saída, porém, acabou sendo facilitada devido à larga quantidade de jogadores no elenco agora comandado por Enzo Maresca. O Chelsea também prepara uma barca com outros oito jogadores, incluindo estrelas como Sterling e Lukaku.

Além de Conor Gallagher, o Atlético de Madrid já havia feito outras três contratações na janela do verão europeu. Investindo pesado em busca do fim do jejum de títulos que já dura três temporadas, o time de Diego Simeone também fechou com o zagueiro Robin Le Normand e os atacantes Alexander Sorloth e Julián Álvarez.