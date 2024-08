Chelsea acerta retorno de atacante por quase R$ 300 milhões

Todd Boehly, dono do Chelsea. (Foto: GLYN KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 14:51 • Londres (ING)

O Chelsea acertou a contratação de mais um nome para a temporada 2022-23: sem espaço no Atlético de Madrid, o atacante João Félix retornará ao Stamford Bridge, por onde atuou na temporada 2022-23. A transferência é parte da negociação que levará o meia Conor Gallagher ao Atlético de Madrid. A informação foi confirmada pelo jornalista especializado no mercado internacional, Fabrizio Romano.

+ Mercado: Manchester City abre negociações pelo retorno de ídolo

De acordo com o portal Record, de Portugal, o Chelsea irá desembolsar 50 milhões de euros (cerca de R$ 298 milhões) pela contratação. O contrato será firmado por seis anos, com opção de renovação por mais uma.

O Chelsea avaliou a passagem de João Félix de forma positiva. (Foto: Ian Kington / AFP)

A novela envolvendo o futuro do português se arrastou pela janela. Apesar de ter um elenco inflado, com quase 50 jogadores, os Blues seguiram interessados pelo retorno do jogador, atuou emprestado ao clube na temporada retrasada. Com as chegadas de Sørloth e Julián Álvarez, Félix perdeu espaço nos Colchoneros.

Pelo Chelsea, em 2022-23, o atacante fez quatro gols em 20 partidas. O empréstimo para o time londrino foi o primeiro na passagem pelo Atlético de Madrid: na temporada passada, ele atuou no Barcelona e fez dez gols e seis assistências em 44 partidas.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional