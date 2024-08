Pep Guardiola aprova retorno de ídolo ao Manchester City

Guardiola comanda o Manchester City desde 2016 (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 09:04 • Manchester (ING)

Pep Guardiola deu o aval à diretoria do Manchester City para o retorno de um dos pilares de sua vitoriosa era na Inglaterra. Trata-se de Ilkay Gundogan, ex-capitão da equipe e atualmente jogador do Barcelona. As negociações já estão em andamento, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

O comandante espanhol é a favor da volta do meio-campista ao Etihad Stadium, e já fez contatos com o jogador. Agora, a decisão fica por conta do alemão, que também tem propostas do mundo árabe em sua mesa.

O Barça não deve dificultar a saída do central devido aos problemas financeiros enfrentados internamente. Com um salário avaliado em cerca de 15 milhões de euros anuais (aproximadamente R$ 90 milhões na cotação atual), o atleta deve ser liberado para que haja respiro nas contas blaugranas.

Gundogan foi o primeiro reforço da jornada de Pep Guardiola no Manchester City, chegando em junho de 2016. Ao longo do tempo, ganhou a titularidade e herdou a braçadeira de capitão com a saída do zagueiro Vincent Kompany, além de virar um pilar do esquema tático do espanhol.

Em sua trajetória com os mancunianos, Ilkay fez 304 partidas, contribuindo com 60 gols e 38 assistências. Além disso, fez parte de cinco títulos da Premier League, duas Copas da Inglaterra e a Champions League de 2022-23.

Gundogan e Pep Guardiola juntos em jogo do Manchester City (Foto: Paul Ellis / AFP)