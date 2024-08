Chelsea prepara barca com oito jogadores, incluindo herói do Mundial; veja lista

Enzo Maresca, técnico do Chelsea (Foto: GRANT HALVERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro

Enzo Maresca, técnico do Chelsea, está procurando fazer alguns cortes significativos no elenco inchado do clube inglês antes que a janela de transferências se feche. De acordo com o jornal "Mirror", oito jogadores estão próximos de deixar os Blues, sendo Sterling o mais recente a integrar a lista.

O clube tem 43 jogadores listados em seu plantel e tenta diminuir o grupo na reta final do mercado da bola europeu. Na estreia da Premier League, nomes como Lukaku e Sterling ficaram fora até dos relacionados para enfrentar o Manchester City.

Jogadores como Ian Maatsen, Omari Hutchinson e Hakim Ziyech já foram vendidos, enquanto Thiago Silva e Malang Sarr saíram em transferências gratuitas. Segundo o diário inglês, vários outros devem se despedir nos próximos dias.

Além disso, o técnico do Chelsea deixou claro que gostaria de trabalhar com 30 jogadores, mas reconheceu que será difícil chegar a este número.

- Eu quero 30 jogadores, mas não há espaço para todos, então alguns terão que sair. Nós vamos tentar e ver como podemos usar todos os jogadores que quiserem ficar no Chelsea. - disse Enzo Maresca.

Clube inglês tem 43 jogadores listados em seu plantel e tenta diminuir o grupo (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

Confira a lista de jogadores que podem sair do Chelsea

Sterling (atacante)

Lukaku (atacante)

Broja (atacante)

Gallagher (volante)

Chukwuemeka (volante)

Chalobah (zagueiro)

Chilwell (lateral-esquerdo)

Kepa (goleiro)

Os Blues foram derrotados pelos Cityzens por 2 a 0, neste domingo (18), no Stamford Bridge. O resultado negativo no clássico gerou uma série de críticas ao time titular, porém, Enzo Fernández, capitão do time, foi um dos nomes mais visados pelos internautas.