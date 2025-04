Fenômeno do futebol espanhol, Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, foi convocado para defender a seleção da Espanha. No entanto, embora já tenha defendido a equipe sub-17 e brilhado em campo, desta vez, o garoto reforçará a sub-16 no Torneio de Desenvolvimento da Uefa, que será disputado entre os dias 22 e 27 de abril, nas cidades de Benidorm e La Nucía, na província de Alicante.

O atacante do Real Madrid retorna à seleção após participar das eliminatórias da Eurocopa sub-17, em que se destacou pela Rojita, embora a equipe não tenha se classificado para a fase final da competição. A equipe sub-16, comandada por David Gordo, contará com 23 jogadores e enfrentará Áustria (22 de abril), Turquia (24 de abril) e Bélgica (27 de abril).

O Barcelona é o clube com mais representantes na lista, com sete atletas formados em La Masia, sendo eles Expósito, Castell, Mayans, Mba, Zuk, Ebrima Tunkara e Pesquer.

Confira os convocados da seleção da Espanha sub-16

Atlético de Madrid – Rubén Gómez, Ian Jonatan, Abdou Kemo e Luis Navarro Osasuna – Mikel Bermejo Barcelona – Raúl Expósito, Roberto Castell, Sergi Mayans, Ruslan Mba, Michal Zuk, Ebrima Tunkara e Jordi Pesquer Nàstic – Holmes Jr. Leganés – Ares Capatana Real Madrid – Enzo Alves, Mateo Garrido, Marco Company, Guillermo Ponce e Raúl Pertea Sevilla – Mario Díaz Valencia – Hugo Giner, Iker Herrera e Diego Piqueras

Enzo Alves, filho de Marcelo, em ação pela Espanha (Foto: Reprodução/Instagram)

Convocações de Enzo Alves

Presente em convocações do sub-15, Enzo Alves foi chamado pela primeira vez para o sub-17 no início de março. A sua estreia passou abaixo do radar, quando a Espanha venceu a Noruega por 2 a 1. Depois, o filho de Marcelo esteve em campo na derrota por 3 a 2 para a Alemanha.

As partidas em questão eram válidas pelas Eliminatórias da Eurocopa da categoria. Por ter vencido apenas um jogo, a Espanha terminou em terceiro lugar do seu grupo e, consequentemente, não alcançou vaga para a competição. Era preciso que a seleção terminasse em primeiro lugar.

Após boas atuações no sub-17, o garoto também fez sua estreia pela seleção sub-19 da Espanha e, mais uma vez, brilhou em campo. Centroavante, Enzo entrou na partida aos 32 minutos do segundo tempo, e, com apenas cinco minutos, ajeitou, de letra, a bola para Liberto Navascues marcar o gol da vitória do clube merengue, em jogo finalizado em 1 a 0.