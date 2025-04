Ancelotti opina sobre filho de Marcelo no Real Madrid: ‘Se chegar ao nível do pai…’

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e cobiçado pela Seleção Brasileira, fez elogios ao atacante Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, que segue empolgando nos Merengues e na seleção espanhola. O jogador, de apenas 15 anos, representa o sub-17 da Espanha e fez sua estreia no sub-19 do clube madrilenho no último domingo (30).

- Ele é um atacante muito inteligente, com um futuro brilhante. Ele está indo bem na base e todo o clube está muito animado com ele. Se ele chegar ao nível do pai, bingo - disse Ancelotti.

Depois de uma bela atuação pela Seleção Espanhola sub-17 na última quinta-feira (27), no empate por 3 a 3 contra a Áustria, quando fez gol e deu assistência de letra, Enzo repetiu, neste domingo (30) o lindo passe para gol no jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, na División de Honor Juvenil, pelo sub-19.

O filho do Marcelo, que é centroavante, entrou na partida aos 32 minutos do segundo tempo. Em apenas cinco minutos em campo, Enzo ajeitou, de letra, a bola para Liberto Navascues marcar o gol da vitória do clube merengue, em jogo finalizado em 1 a 0.

Carreira de Enzo, filho de Marcelo, no Real Madrid

Enzo joga no Real Madrid desde 2017, quando tinha apenas oito anos, e alcançou a marca de 100 gols nas categorias de base, com apenas 13 anos. Em 2022, o jovem chamou atenção pela quantidade de gols: ele marcou 32 vezes em 14 jogos. Na Espanha, a joia é vista como uma das grandes promessas da base merengue.

Em 2024, Enzo Alves subiu para o Real Madrid sub-17. Porém, na nova categoria, o atacante atua pela equipe secundária dos Blancos. Apesar de estar no time B, o jogador já declarou publicamente que se sente feliz na capital espanhola e deseja seguir no clube.