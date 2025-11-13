Filho de ex-jogador de La Liga é preso por tráfico de drogas

Milojevic pode ser acusado de tráfico de drogas, armas, suborno e organização criminosa.

A investigação envolveu a Polícia Nacional e a Guarda Civil, resultando na prisão de 13 pessoas.

Um escândalo chamou atenção em La Liga nesta semana. De acordo com o jornal 'El Español', Stefan Milojevic, filho do ex-jogador Goran Milojevic e descrito como o maior traficante de drogas das Ilhas Baleares, foi preso.

A jornalista Andrea Cilleruelo relata que "a Polícia Nacional e a Guarda Civil desmantelaram a sua organização, que alegadamente introduzia enormes quantidades de drogas em Espanha e na Europa."

Com agentes infiltrados na polícia, informantes monitorando os policiais e ligações com a máfia, a investigação levou dois anos para ser concluída, resultando na prisão de Stefan Milojevic e outras 12 pessoas. O filho de Goran Milojevic poderá ser acusado de supostos crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, suborno e participação em organização criminosa.

Em julho de 2025, a Guarda Civil interceptou uma conversa entre Milojevic e Rubio Malo, um contato da máfia albanesa, na qual ele reconhecia que "isto é a Liga dos Campeões. Não podemos ir mais longe aqui. Este é o topo."

A carreira de Goran Milojevic

Goran Milojevic, pai do lavo das investigações, Stefan Milojevic, é um ex-jogador de futebol, de 60 anos. Ao longo de sua carreira, o meia sérvio jogou pelo Estrela Vermelha, Partizan, Stade Brest, Mérida, Celta de Vigo, Villarreal e América do México, além do Mallorca, onde teve mais destaque. Pelo clube espanhol, Milojevic atuou em 70 partidas oficiais e marcou 28 gols.

Goran Milojevic nos tempos de Celta de Vigo, em jogo de La Liga (Foto: reprodução/Celta)

