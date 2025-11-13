Dirigente da Inter explica objetivo de criar novo estádio em Milão

É necessário um estádio melhor para eventos além do futebol.

Giorgio Ricci afirmou que o San Siro não atende às necessidades de Milão.

Durante a Web Summit, realizada em Lisboa, Giorgio Ricci, responsável pelas receitas da Inter de Milão, reconheceu que o Giuseppe Meazza - ou San Siro para o Milan - "não é suficiente" para as necessidades e oportunidades que Milão oferece além do futebol.

"O desafio é criar mais e melhores lugares para convidados e empresas, daí precisarmos de um novo estádio, mas, sobretudo, de um estádio melhor. Uma cidade como Milão, referência financeira, deve ter um estádio mais bem preparado para eventos de entretenimento ou moda, mas também para os negócios e para as empresas", começou por dizer Ricci.

No mesmo painel de Ricci, dedicado ao 'Investimento no futuro do futebol', Fausto Zanetton, fundador e presidente executivo do fundo "Tifosy Capital", e administrador da Inter de Milão desde junho de 2024, reconheceu a importância do investimento em infra-estruturas, para, mais uma vez, aproximar o poderio da Serie A ao da Premier League.

"Sempre que pensamos nos clubes ingleses, pensamos nas receitas dos direitos televisivos, mas há outras fontes de receitas importantes, como patrocinadores e receitas de bilheteira, as vendas", afirmou o empreendedor.

Projeto para o novo estádio de Milão (Foto: Divulgação)

Compra do terreno para construção do novo estádio

No último dia 5 de novembro, a Inter Milão e o Milan completaram a compra do Estádio Giuseppe Meazza (ou San Siro) junto à câmara municipal da cidade, por um montante de 197 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual).

A aquisição abriu caminho para que os dois rivais de Milão possam demolir o estádio histórico e iniciem a construção de um novo palco, com capacidade prevista para 71.500 pessoas, para receber a Eurocopa de 2032, que terá Itália e Turquia como sedes.

