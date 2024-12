Fifa The Best: Messi venceria prêmio por técnicos da América do Sul

A Fifa divulgou os vencedores do prêmio The Best nesta terça-feira (17). A cerimônia coroou Vini Jr como melhor jogador do mundo em 2024. Se o prêmio fosse escolhido apenas pelos técnicos de seleções da América do Sul, Messi teria sido o vencedor com folga. Vini somaria os mesmos pontos que Rodri e seria o segundo nos critérios de desempate.

continua após a publicidade

➡️ Fifa The Best: veja todos os premiados, além de Vini Jr

Como funciona o Fifa The Best?

A premiação de melhor jogador do mundo e feita a partir de uma votação que soma pontos. Capitães e treinadores de seleções, jornalistas e votantes mundo afora representam as quatro categorias. Todas as categorias tem o mesmo peso na pontuação final.

Os votantes devem escolher o seus três preferidos, em ordem. Cada vez que um jogador é colocado em primeiro lugar, ele recebe cinco pontos. Se ele for o segundo, ele recebe três pontos. Se for o terceiro, recebe um ponto.

continua após a publicidade

Dessa forma, se fizermos o exercício de observar os votos apenas dos treinadores de seleção que disputam as Eliminatórias para Copa do Mundo na América do Sul, Messi seria o vencedor. E com folga. Confira:

Lionel Scaloni (Argentina):

1- Messi (5)

2- Rodri (3)

3- Bellingham (1)

Óscar Villegas (Bolívia)

1- Vini Jr (5)

2- Bellingham (4)

3- Yamal (1)

Dorival Júnior (Brasil)

1- Vini Jr (10)

2- Bellingham (7)

3- Yamal (2)

Ricardo Gareca (Chile)

1- Messi (10)

2- Carvajal (3)

3- Valverde (1)

Néstor Lorenzo (Colômbia)

1- Messi (15)

2- Bellingham (10)

3- Vini Jr (11)

Sebastián Beccacece (Equador)

1- Messi (20)

2- Rodri (6)

3- Yamal (3)

Gustavo Alfaro (Paraguai)

1- Kroos (5)

2- Messi (23)

3- Bellingham (11)

Jorge Lurachi (Peru)

1- Kroos (10)

2- Valverde (4)

3- Messi (24)

Marcelo Bielsa (Uruguai)

1- Messi (29)

2- Rodri (9)

3- Valverde (5)

Fernando Batista (Venezuela)

1- Rodri (14)

2- Vini Jr (14)

3- Messi (30)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade