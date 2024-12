Na premiação do The Best desta terça-feira (17), Aitana Bonmatí foi eleita pela segunda vez consecutiva como a melhor jogadora do mundo. O prêmio conquistado revela uma hegemonia do Barcelona, que teve ainda Alexia Putellas como vencedora do prêmio em 2021 e 2022. No ano passado e agora, em 2024, Bonmatí ganhou o The Best.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aitana Bonmatí conquistou o The Best pela segunda vez consecutiva (Foto: Reprodução/Instagram)

O prêmio conquistado por Bonmatí

Depois de ter conquistado a Bola de Ouro no final de outubro, a jogadora espanhola confirmou o seu favoritismo na premiação da Fifa e levou seu segundo troféu consecutivo na cerimônia. A jogadora do Barcelona conquistou a Champions League Feminina, ao bater o Lyon pelo placar de 2 a 0 na grande decisão, reeditando a final da temporada 2021-22, quando o time catalão perdeu para as francesas.

Além disso, Aitana também conquistou a Liga Espanhola sem perder uma partida sequer, e quase com 100% de aproveitamento, já que em 30 jogos, o Barcelona venceu 29 e empatou apenas um jogo. Na temporada passada, a jogadora marcou 14 gols e deu 11 assistências em 35 jogos disputados.

continua após a publicidade

A hegemonia do Barcelona no prêmio do The Best

Com a consagração de Bonmatí como melhor do mundo pela segunda vez consecutiva, o Barcelona demostra estar criando uma hegemonia cada vez maior no futebol feminino. Com investimentos cada vez maiores nas últimas temporadas, a equipe catalã começou a empilhar diversos títulos, o que também culminou nas premiações individuais.

Antes de Aitana ganhar o prêmio, Putellas também havia conquistado o prêmio em duas oportunidades, em 2021 e em 2022. Já são quatro anos seguidos em que o Barça aparece no topo do The Best no futebol feminino. Além disso, na própria seleção da temporada da Fifa deste ano, seis jogadoras do clube foram incluídas na escalação.

continua após a publicidade

Além das duas jogadoras, Lieke Martens, em 2017, também conquistou o prêmio da Fifa jogando pelo Barcelona. A holandesa jogou pela equipe de 2017 a 2022, marcando 54 gols em 110 jogos.

Na atual temporada, o Barcelona segue com a sua hegemonia na Espanha e é o primeiro colocado da Liga Espanhola Feminina, com 13 vitórias em 13 jogos disputados. Na Champions League Feminina, o clube está em segundo de seu grupo, com apenas uma derrota, justamente para o líder, Manchester City.