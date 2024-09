Delegação da Fifa no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 14:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a confirmação como país sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil apresentou uma lista de 12 cidades candidatas para sediar os jogos do torneio internacional. Assim, nesta quarta-feira (25), a Fifa iniciou o processo de vistoria dos estádios que foram apresentados pela CBF, que acontecerá até 11 de outubro. O primeiro lugar foi o estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Um grupo de especialistas técnicos checarão principalmente a infraestrutura dos estádios, identificando todos os pontos que precisam ser atualizados e melhorados para os requisitos da Fifa para o campeonato. Além de inspecionar a estrutura da cidade, se é possível receber plenamento o evento, como transporte, aeroportos, infraestrutura técnica e melhor formas de venda de ingresso e hospitalidade.

- O Brasil apresentou 12 opções muito boas e estamos felizes de estar aqui para realizar um processo de escolha tão competitivo, que determinará quais cidades e estádios sediarão a décima edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Não vemos a hora de trazer o torneio para a América do Sul pela primeira vez - disse Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina da Fifa, que comanda a delegação da Fifa.

Mais um ponto comentado por Martin foi o custo necessário para realizar o evento em cada cidade. Além dos valores, há a questão social, não tão burocrática como a checagem física da estrutura da cidade, mas igualmente importante. Fundamental, o impacto positivo que o torneio feminino pode gerar nas meninas e mulheres de cada comunidade é outra questão analisa pelo grupo da Fifa

- Parte do processo de avaliação envolve avaliar o custo de sediar o torneio nas cidades-sede candidatas e quanta receita poderia ser potencialmente gerada. Outro aspecto fundamental em que estamos interessados ​​é entender como as cidades usariam a Copa do Mundo Feminina da Fifa para causar um impacto positivo em suas comunidades e, em particular, para encorajar meninas e mulheres a se envolverem no futebol - completou a dirigente.

Finalizado esse processo em outubro, no mês seguinte iniciará mais uma rodada de vistoria. As novas avaliações serão com foco já definido: instalações de treinamento e hotéis para as equipes concorrentes.

Assim, após todas as inspeções realizados e avaliação das informações recolhidas, o anúncio oficial das cidades-sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 está agendado para os primeiros meses de 2025. Vale lembrar que é necessário que ao menos oito estádios sejam aprovados para receber a competição, que deve acontecer entre junho e julho de 2027.

Confira os 12 candidatos a sede para Copa do Mundo Feminina

Belém - Estádio Mangueirão; Belo Horizonte - Estádio Mineirão; Brasília - Estádio Nacional; Cuiabá - Arena Pantanal; Fortaleza - Arena Castelão; Manaus - Arena da Amazônia; Natal - Arena das Dunas; Porto Alegre - Estádio Beira-Rio; Recife - Arena de Pernambuco; Rio de Janeiro - Estádio do Maracanã; Salvador - Arena Fonte Nova; São Paulo - Arena de São Paulo.



