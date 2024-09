Bola de futebol: o que a regra diz sobre tamanho e calibragem?

Bola de futebol tem especificações rigorosas para o bom uso durante uma partida. (Foto: Antonio Pereira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 13:30 • São Paulo

A bola de futebol é um dos itens mais importantes do esporte, e suas especificações são rigorosamente definidas pela FIFA para garantir a uniformidade em competições oficiais. O tamanho, o peso e a pressão da bola são fatores cruciais para que o jogo ocorra de maneira justa e fluida, permitindo que todos os jogadores, independentemente de onde estejam competindo, tenham uma experiência semelhante no campo de futebol.

Quais são as dimensões oficiais da bola de futebol?

De acordo com as regras da FIFA, a bola de futebol oficial utilizada em competições deve ter uma circunferência entre 68 e 70 centímetros. Essa medida garante que a bola seja grande o suficiente para ser controlada com os pés, mas sem ser tão grande a ponto de dificultar os dribles e chutes. Além disso, o peso da bola também deve seguir um padrão: entre 410 e 450 gramas. Esses valores são utilizados em todas as competições profissionais e ajudam a equilibrar o jogo, oferecendo controle e estabilidade.

A importância de seguir essas medidas não é apenas estética. Uma bola de futebol que não segue essas especificações pode afetar o controle e o comportamento da bola durante a partida, prejudicando o desempenho dos atletas. Isso torna as especificações de tamanho e peso essenciais para garantir que todos os jogadores possam atuar em condições ideais.

Como é feita a calibragem da bola de futebol?

Além do tamanho e peso, a calibragem da bola de futebol também é um aspecto crucial para o jogo. A FIFA determina que a pressão interna da bola deve estar entre 0,6 e 1,1 atmosferas (600 a 1.100 g/cm² ou 11,6 a 14,5 psi/libras) ao nível do mar. Isso é importante para garantir que a bola tenha a elasticidade correta ao ser chutada ou quicada, proporcionando uma trajetória previsível.

Uma bola com pressão muito baixa pode perder velocidade rapidamente e ser difícil de controlar, enquanto uma bola com pressão alta demais pode se tornar difícil de manusear, quicando de maneira imprevisível. Por isso, árbitros verificam a calibragem da bola de futebol antes de cada partida para garantir que todas as bolas utilizadas estejam dentro dos parâmetros adequados.

Como a bola de futebol afeta o jogo?

O comportamento de uma bola de futebol bem calibrada influencia diretamente o jogo. Quando a pressão da bola está correta, ela se comporta de maneira previsível, facilitando o controle dos jogadores e permitindo que o jogo flua naturalmente. Isso é especialmente importante em jogadas rápidas, onde a precisão e o tempo de reação dos atletas são essenciais.

A calibragem correta também evita que a bola se desgaste rapidamente. Uma bola mal calibrada pode sofrer danos mais facilmente, o que não apenas afeta o desempenho em campo, mas também aumenta os custos de manutenção para clubes e organizadores de competições.

Tipos de bolas e suas variações

Embora as especificações de tamanho e calibragem da bola de futebol sejam padrão nas competições profissionais, existem diferentes tipos de bolas projetadas para ambientes e modalidades específicas. No futsal, por exemplo, a bola é menor e mais pesada do que a utilizada em campos de futebol, com uma pressão interna mais baixa para limitar o quique. Isso permite que o jogo seja jogado em espaços menores, com foco em controle de bola e passes curtos.

Bolas de futebol de praia, por outro lado, são projetadas para serem mais leves e macias, já que os jogadores atuam descalços e em superfícies irregulares, como areia. Cada tipo de bola segue diretrizes específicas para garantir a melhor experiência de jogo possível em diferentes cenários.