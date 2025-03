O formato de 48 seleções mal chegou e já pode estar se despedindo de Copas do Mundo. Isso porque a Fifa estuda nova expansão para 64 times na Copa de 2030. A ideia partiu de um dos integrantes do Conselho da entidade durante reunião na quarta-feira (5). A proposta seria para celebrar os 100 anos da competição.

- Uma proposta para analisar a possibilidade de uma Copa do Mundo com 64 times para celebrar o centenário da competição, em 2030, foi levantada de forma espontânea durante a reunião do Conselho da Fifa, no final do evento ocorrido em 5 de março. A ideia foi acolhida pela Fifa, que tem o dever de analisar qualquer proposta feita por qualquer um dos países que são membros de seu Conselho - disse porta-voz da entidade à 'Reuters'.

Ainda não há indícios de que o formato será, de fato, adotado. No entanto, informações do jornal 'The New York Times' apontam que o Gianni Infantino, presidente da Fifa, descreveu a ideia de expandir a Copa do Mundo como "interessante" e que será analisada a fundo.

O Conselho da Fifa é integrado por 37 membros, incluindo Infantino, oito vice-presidentes e 28 representantes eleitos pelas federações dos países. Atual mandatário da CBF, Ednaldo Rodrigues esteve presenta na reunião em que a proposta foi realizada.

Gianni Infantino, presidente da Fifa (Foto: AFP)

A edição, por si só, já trará uma novidade, visto que será disputada em continentes diferentes. Enquanto o torneio como um todo acontece em Portugal, Espanha e Marrocos, as partidas inaugurais acontecerão na Argentina, Paraguai e Uruguai, que foi sede da primeira Copa do Mundo Fifa, em 1930.,

