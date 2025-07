Cordoba e Real Betis terão os caminhos cruzados em um amistoso preparatório para a temporada 2025/26. A partida será realizada nesta sexta-feira (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Nuevo Arcangel, em Córdoba (ESP), com transmissão ao vivo da ESPN 4 e Disney+ (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

Data e Hora Sexta-feira (25), às 16h (de Brasília) Local Estádio Nuevo Arcangel, em Córdoba (ESP)

O Real Betis chega para a temporada após perder a final da Conference League para o Chelsea, na goleada por 4 a 1. Na última temporada de La Liga, o clube espanhol terminou na sexta colocação, somando 60 pontos. Agora, a equipe de Manuel Pellegrini têm como meta brigar pela Europa League.

O Cordoba, por sua vez, terminou na 14ª colocação da segunda divisão do Campeonato Espanhol, com 55 pontos. As equipes se enfrentam no amistoso que vale o troféu Antonio Puerta, torneio anual de verão organizado pelo Sevilla.

Antony fez ótima temporada pelo Real Betis em 2024/25 (Foto: Divulgação/X)

Tudo sobre o jogo entre Cordoba e Real Betis (onde assistir, horário, escalações e local):

CORDOBA 🆚 REAL BETIS

Amistoso de Clubes 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 25 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nuevo Arcangel, em Córdoba (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢🔴 Cordoba (Técnico: Iván Ania)

Marín; Muñoz, Xavi Sintes e Genaro Rodríguez e Calderón; Jon Magunazelaia, Álex Sala e Zidane; Carracedo, Obolski e González.

🟢⚪ Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Hector Bellerin, Bartra, Llorente e Rodríguez; Fornals e Lo Celso; Jesús Rodríguez, Isco e Cucho Hernández; Bakambu.

