Meninos da Vila são convocados para a Seleção Brasileira Sub-20

O Santos teve dois jogadores convocados para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20 diante do Paraguai, em Assunção, nos dias 8 e 11 de agosto.

Esta será a última preparação antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria, que será realizada no Chile, em setembro.

Gabriel Bontempo e Luca Meirelles, que fazem parte do elenco profissional do Peixe, fazem parte da lista dos 23 atletas selecionados pelo técnico Ramon Menezes.

Dois Meninos da Vila são chamados para a Seleção Brasileira Sub-20. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

A apresentação está marcada para o dia 4 de agosto, data do duelo entre o Santos e o Juventude, no Morumbis. No período da tarde, o treinador e sua comissão técnica comandarão um treino no CT Joaquim Grava, do Corinthians.

A delegação viaja no dia 5, pela manhã, para a capital paraguaia, onde ficará concentrada no centro de treinamento da seleção local.

Brasil e Paraguai já se enfrentaram neste ano. O confronto ocorreu pela terceira rodada da fase final do Sul-Americano Sub-20 e terminou com vitória brasileira por 3 a 1, com gols de Gustavo Prado, Rayan e Alisson, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela.

Números:

GABRIEL BONTEMPO

24 jogos (13 titular)

1 gol

2 assistências

2 grandes chances criadas

0.5 passes decisivos por jogo

0.8 finalizações por jogo (0.2 no gol)

55% de acerto nos passes longos

0.9 desarmes por jogo

0.6 interceptações por jogo

2.0 bolas recuperadas por jogo

55% de eficiência nos duelos

0.6 faltas por jogo

Nota Sofascore 6.84

LUCA MEIRELLES

14 jogos (3 titular)

0 gols

1 assistência

309 minutos para participar de gol

4 finalizações (0.3 por jogo)

2 finalizações no gol (0.1 por jogo)

5 passes decisivos

2/5 dribles certos

4 faltas sofridas (0.3 por jogo)

Nota Sofascore 6.66

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Otávio - Cruzeiro

Lucas Furtado -Flamengo

Aranhã - Palmeiras

Defensores

Arthur Dias - Athletico-PR

Derik - Athletico-PR

Gilberto - Palmeiras

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Luiz Gustavo - Vasco

Pedro Lima - Wolverhampton

Robson - Palmeiras

Meio-campistas

Dudu - Athletico-PR

Gabriel Bontempo - Santos

Gabriel Moscardo - Braga

Rayan Lucas - Sporting

Gabriel Carvalho - Internacional

Matheus Alves - CSKA Moscou

Atacantes

Erick Belé - Palmeiras

Gustavo Nunes - Brentford

Lorran - Flamengo

Luca Meirelles - Santos

Riquelme Fillipi - Palmeiras

Wesley - Al-Nassr