Fifa anuncia início da mudança no impedimento para favorecer atacantes

A Canadian Premier League, campeonato nacional do Canadá, vai testar uma nova interpretação da regra de impedimento a partir da temporada de 2026, em iniciativa realizada em parceria com a Fifa. A mudança, chamada de "daylight" (luz do dia), foi aprovada pela International Football Association Board (IFAB) e começa a ser aplicada já na abertura da liga, marcada para o dia 4 de abril.

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O novo modelo altera o critério tradicional do impedimento para favorecer o jogo ofensivo. Pela proposta, o atacante será considerado em posição legal se qualquer parte do corpo que possa marcar gol estiver alinhada ou atrás do penúltimo defensor. A infração só será marcada quando houver um espaço claro — o chamado "daylight" — entre atacante e defensor, ou seja, quando o jogador estiver totalmente à frente da linha defensiva. A ideia é tornar a marcação mais objetiva, reduzir polêmicas e aumentar o número de jogadas de ataque.

A medida faz parte de uma série de testes conduzidos pela Fifa para acelerar o ritmo das partidas e diminuir interrupções. Segundo Arsène Wenger, chefe de desenvolvimento global da entidade, a implementação em uma liga profissional permitirá avaliar melhor os impactos da nova interpretação no fluxo do jogo e na clareza das decisões de arbitragem.

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Testes da Fifa no VAR

Além da mudança na regra de impedimento, a liga canadense também vai implementar o Football Video Support (FVS), um sistema de revisão em vídeo mais simples e acessível que o VAR. Diferente do modelo tradicional, o FVS não conta com árbitros de vídeo dedicados e não revisa automaticamente todos os lances. Nesse formato, os técnicos poderão solicitar revisões em momentos decisivos, como gols, pênaltis, cartões vermelhos ou erros de identidade, por meio de um número limitado de pedidos por partida. A iniciativa é vista como um laboratório para possíveis mudanças futuras no futebol mundial, tanto na interpretação do impedimento quanto no uso de tecnologia de apoio à arbitragem.

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