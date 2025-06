Festa do título de Portugal gera repercussão negativa na Europa

Seis anos depois, Portugal voltou a conquistar um título. Fato é que sua relevância parece não ser tão grande para aqueles que olham de fora. Mesmo com uma grande festa por parte de jogadores e torcedores, a imprensa europeia fez críticas, apontando que o troféu da Liga das Nações não tem tanto valor quanto as comemorações portuguesas demonstram ter.

— É só uma Liga das Nações... No final do dia, não há nada que possa ser mais prestigiante para ganhar. Para mim, uma competição que criamos para nos livrarmos dos particulares que nos aborreciam. Estou apenas dando uma opinião. É só minha. Podem pensar o que quiserem. Está tudo bem. Eu tenho a minha opinião — disse Ludovic Obraniak, ex-jogador da seleção da Polônia ao "L'Equipe".

O título da Liga das Nações foi o terceiro ao longo dos últimos dez anos. Além da dobradinha no novo torneio da Uefa, Cristiano Ronaldo e companhia também foram campeões de forma inédita da Eurocopa, em 2016. Na Copa do Mundo, porém, a equipe sequer passou das quartas de final no período.

Foto: John MacDougall/AFP

Fato é que jogadores e o povo de Portugal não estão preocupados com as críticas acerca do peso ou não do título da Liga das Nações. Nesta segunda-feira (9), um dia depois da final contra a Espanha, o elenco foi recebido em Oeiras com grande festa de torcedores.

Como foi a final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha?

Vista como grande zebra, a seleção de Portugal se viu em situação delicada ao longo da final da Liga das Nações. Isso porque a equipe ficou atrás do placar duas vezes, tendo que buscar o resultado para levar a decisão à prorrogação e, consequentemente, disputa de pênaltis.

Sem Cristiano Ronaldo, que já havia sido substituído, Portugal não se intimidou e viu o nascer de um herói com o goleiro Diogo Costa. O português defendeu uma cobrança e jogou a responsabilidade para o companheiro, Rúben Neves, que fez o gol que garantiu o título.

