Fenerbahçe oferece mais de 170 milhões de reais por jogador da Serie A

O Fenerbahçe, da Turquia, fez uma proposta de 27 milhões de euros (cerca de 171 milhões de reais na cotação atual) pelo meio-campista Mattéo Guendouzi, atualmente na Lazio, da Serie A – o campeonato italiano. O jogador francês já teria dado o aval para a transferência, deixando a decisão sobre a autorização da venda no meio da temporada nas mãos do clube italiano, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

continua após a publicidade

A proposta do contrato é com duração de cinco anos, no valor de quatro milhões de euros por temporada, quase 65% a mais do que recebe atualmente na Lazio (2,5 milhões de euros pelo mesmo período). Dos 27 milhões oferecidos, 25 são fixos e dois são por bônus "facilmente alcançáveis".

Com a provável venda de Guendouzi e a iminente confirmação da transferência de Castellanos – alvo do Flamengo – para o West Ham, a Lazio deve utilizar o dinheiro recebido para reforçar o meio-campo. Três nomes estão sendo ventilados: Lazar Samardžić, da Atalanta; Giovanni Fabbian, do Bologna; e Ruben Loftus-Cheek, do Milan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Guendouzi chegou à Itália após vir do Olympique de Marseille, time de seu país natal, por 14 milhões de euros, em 2024, na sequência de um período de empréstimo. Desde então, passou a ser presença constante no onze inicial da Lazio, sendo titular em 51 dos 55 jogos possíveis do campeonato. Apesar de ter contrato até 2028, o alto interesse pelo atleta deve fazer o time italiano ceder.

continua após a publicidade

📊 Como estão Fenerbahçe e Lazio, de Guendouzi (por ora)?

O Fenerbahçe é o vice-líder da Süper Lig – o campeonato turco –, atrás apenas do Galatasaray. Na 17ª rodada, acumula 39 pontos – três a menos que o rival. Vem de uma sequência de três vitórias em cinco jogos e volta a campo no dia 18 de janeiro, às 14h (horário de Brasília), contra o Alanyaspor.

A Lazio, por sua vez, tem uma tarefa complicada pelo triunfo na Serie A, com 24 pontos em 18 jogos, estando na oitava colocação. No momento, não está na zona de classificação para nenhuma das três competições europeias (Conference League, Europa League e Champions League) e viu a oportunidade de diminuir a distância ir embora com a derrota para o Napoli, dentro de casa, neste domingo (4), por 2 a 0.