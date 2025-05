A Federação Francesa de Futebol (FFF) abriu uma investigação contra manipulação de resultados na terceira divisão da liga local, de acordo com o jornal "Le Parisien". A suspeita envolve o Versailles e o Bourg-en-Bresse, em jogo realizado no dia 25 de abril.

Segundo as informações, o confronto vencido pelo Versailles foi motivado por uma manipulação, apontada através de uma denúncia por carta anônima. Entre os alvos do processo, estão três atletas do Bourg, e o técnico do time triunfante, Jordan Gonzalez, que estava na outra área técnica meses antes do embate.

🖋️ Federação francesa não emitiu comunicado oficial

Os dois times teriam enviado uma carta à FFF para demonstrar surpresa com a situação. Ambos souberam da investigação através da plataforma Footclub, utilizada para conferir atletas suspensos de compromissos locais.

- A presunção de inocência não é respeitada. Tais acusações prejudicam nossa imagem e reputação em um momento em que estamos em pleno desenvolvimento e queremos construir um modelo de clube diferente. A Federação não nos forneceu nenhuma informação, não fomos ouvidos, nem confrontados. E tudo isso veio à tona com base em uma denúncia anônima? Não deixaremos isso acontecer. [...] Temos 100% de confiança no nosso treinador, estamos extremamente tranquilos sobre o que vem por aí, mas muito chateados com tudo isso - comunicou o Versailles em resposta à federação.

Com a temporada já encerrada na terceira divisão francesa, o clube se safou do rebaixamento e terminou a competição em 13º, três pontos acima do Chateauroux, que abriu a zona de descenso. Em caso de identificação da manipulação, o destino pode ser justamente a perda de pontos e a queda para a quarta divisão.

