A Federação Turca de Futebol (TFF) abriu uma ampla investigação sobre um suposto esquema de apostas que pode envolver mais de 300 árbitros em atividade nas ligas do país. O caso foi revelado nesta segunda-feira (27) pelo presidente da entidade, Ibrahim Haciosmanoglu, durante coletiva de imprensa em Istambul.

Segundo o dirigente, um levantamento interno identificou que 371 dos 571 árbitros profissionais registrados na federação possuem contas em sites de apostas – e que, entre eles, 152 teriam apostado ativamente, inclusive em partidas de futebol. A denúncia gerou forte repercussão na Europa e levou a TFF a comunicar a Fifa e a Uefa sobre as descobertas.

– Sabemos que o futebol turco precisa de mudanças. Começamos com a comunidade de árbitros. Como resultado dos dados que recebemos, foi determinado que 371 dos 571 árbitros ativos têm contas em uma ou mais empresas de apostas – declarou Haciosmanoglu.

A partida entre Galatasaray e Adana Demirspor foi suspensa após os visitantes se retirarem do gramado na metade final do primeiro tempo (Foto: Abdulhamid Hosbas/Anadolu)

Possíveis punições ao esquema de apostas

O relatório da federação aponta que parte dos árbitros investigados manteve uma atividade intensa nas plataformas. Dez deles teriam apostado em mais de 10 mil partidas, e um chegou a realizar apostas em 18.227 jogos. Outros 42 árbitros fizeram mais de mil apostas individuais, enquanto alguns participaram de apenas uma partida. A maioria das apostas ocorreu em ligas estrangeiras.

De acordo com o artigo 57 do Regulamento Disciplinar da TFF, árbitros envolvidos em apostas podem ser suspensos ou banidos por até um ano. O comitê disciplinar da federação será responsável por definir as sanções.

- Eles serão encaminhados em breve ao comitê disciplinar e receberão as sanções correspondentes - reforçou o presidente da TFF, que classificou o caso como "lamentável" e prometeu endurecer o controle sobre a integridade esportiva no país.

A federação também não descarta o envio de relatórios detalhados à Fifa e à Uefa, o que pode transformar o caso em uma investigação em escala continental.

