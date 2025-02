Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu, nesta terça-feira (18), entrevista coletiva que antecede o duelo decisivo com o Manchester City, pela Champions League. Após o treinador adversário, Pep Guardiola, afirmar que os ingleses tem menos de 1% de chances de virar no Santiago Bernabéu, o comandante italiano ironizou a aspa e disse não acreditar em tal divisão de favoritismo.

- Ele com toda certeza não pensa que isso é verdade, mas amanhã, antes do jogo, vou perguntar a ele sobre isso. Nós por aqui não pensamos que temos 99% de chances. O que temos é uma pequena vantagem no placar, e precisamos aproveitá-la. Nosso objetivo é fazer uma partida igual à que fizemos na ida, porque nosso desempenho foi bom lá - afirmou o treinador.

No primeiro jogo, o Real conseguiu uma virada espetacular nos últimos minutos, com dois gols após os 85', e triunfou no Etihad Stadium por 3 a 2, tendo a vantagem do empate para a partida de volta. O triunfo, porém, não foi o principal assunto que rondou a atmosfera de Valdebebas nos últimos dias.

O clube tem se sentido desfavorecido pela arbitragem a nível nacional, e representantes blancos chegaram a reunir-se com membros do Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha para cobrar erros recentes em jogos de La Liga. Perguntado sobre o assunto na coletiva, Ancelotti se mostrou tranquilo quanto às partidas europeias, e aproveitou para detonar o uso recente do VAR.

- Em jogos europeus, temos menos polêmica e menos intervenções, eles só fazem isso quando é necessário. Na Champions, apitam os melhores de cada país, e a qualidade é alta. Não estamos contentes com o que tem acontecido. O VAR tirou muita responsabilidade dos árbitros, e o sistema vira perigoso nessas horas. O VAR veio para evitar erros óbvios e não para intervir no futebol. Muitas vezes, se joga com uma imagem. É difícil de entender. Menos intervenção dá mais responsabilidade aos árbitros, que podem se equivocar, mas não entendo o uso atual - disparou Carlo.

Carlo Ancelotti comanda sessão de treino do Real Madrid antes de duelo com o Manchester City, pela Champions League (Foto: Javier Soriano / AFP)

Por fim, ao falar da vantagem construída em território mancuniano, o técnico não fugiu de atribuir a responsabilidade ao seu time e afirmou que os episódios anteriores não devem entrar em campo. Esta é a quarta temporada seguida em que Real e City se encontram na Champions League; no período, são duas qualificações para os espanhóis, contra uma dos ingleses.

- Esse é um tema psicológico, porque já aconteceu algumas vezes, mas é difícil de ignorar. Posso afirmar aos jogadores que não temos vantagem no jogo e plantar a ideia de jogar como se estivesse tudo zerado ou que estivéssemos em desvantagem. Mas isso seria besteira, e ninguém acreditaria. O que você pode fazer é mudar a atitude da equipe e jogar o mesmo jogo anterior. Não podemos esquecer que estamos em vantagem - completou.

🏆 O que é necessário para o Real Madrid de Ancelotti passar?

A disputa final entre o Real Madrid de Ancelotti e o Manchester City de Guardiola acontece nesta quarta-feira (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Um empate basta para a classificação dos atuais campeões continentais; aos visitantes, será necessário vencer por dois ou mais gols de diferença para o avanço com a bola rolando; um tento de distância leva o confronto para a prorrogação, e subsequentemente, às penalidades.