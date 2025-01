Apostar na Bundesliga: melhores sites, e dicas

Para todos os interessados no futebol europeu, agora é possível apostar na Bundesliga, o Campeonato Alemão. Logo, se você é daqueles que não conhecem sobre o evento, continue lendo e descubra mais. Disponibilizamos um guia sobre a competição e sobre as principais plataformas que cobrem a liga:

É importante lembrar que apostas só são permitidas para pessoas com mais de 18 anos. Jogue com responsabilidade em todas as situações.

Campeonato Alemão - Bundesliga: A maior competição da Alemanha

A Bundesliga é a principal competição de futebol da Alemanha e uma das maiores e mais competitivas da Europa. Afinal, desde sua criação em 1962, ela cresceu e se tornou um evento com cobertura e reconhecimento internacional.

Atualmente, a liga é formada por 18 equipes, que contam com alguns dos principais nomes do futebol europeu. Nesse sentido, podemos mencionar a recente contratação de Harry Kane para o Bayern de Munique.

A chegada ao atleta à equipe de Munique representa a maior contratação da história da liga de futebol alemã. Diante disso, tal fator pode ser utilizado para destacar a importância desta edição do campeonato.

Desde a Copa do Mundo de 2014, com a vitória da Alemanha, o futebol alemão vem tendo mais destaque no Brasil. Dessa forma, a edição deste ano tem diversas coberturas da competição, sendo feitas por várias plataformas.

Como selecionar os melhores sites de apostas para a competição

Por conta do destaque que a competição vem ganhando, diversos mercados de apostas sobre ela acabam se ampliando. Assim, antes de detalhar mais sobre como apostar na Bundesliga, podemos mencionar quais são as melhores operadoras para se apostar.

Nossa equipe analisou várias das operadoras mais conhecidas no mercado e selecionou aquelas que nos forneceram a melhor experiência.

Inicialmente buscamos plataformas que tenham confiabilidade e segurança como pontos de destaque. Esse é, muito provavelmente, o primeiro fator a ser analisado quando se vai escolher uma nova operadora.

Conforme colocado anteriormente, todas as empresas que escolhemos estão licenciadas, segundo a legislação dos países em que foram registradas. Além disso, os sites contam com criptografia de dados, dessa forma os dados pessoais dos usuários estão seguros.

Em seguida, analisamos as ofertas de promoções disponíveis nas casas. Para tanto, buscamos pela disponibilidade de bonificações para apostas esportivas, que pudessem ser usadas no campeonato alemão.

Outro ponto foi buscar pelas casas que ofereciam variedade de mercados para apostar na Bundesliga. Em suma, todas as casas têm ampla cobertura para eventos relacionados ao futebol, sendo esse um fator determinante na escolha.

Analisamos, por fim, as odds das casas, para a competição escolhida. Dessa forma, podemos chegar à conclusão de que todas as operadoras apresentam cotações na média do mercado.

Por último, como mencionado anteriormente, as características observadas são baseadas na nossa experiência. Para mais informações visite os sites oficiais das operadoras analisadas até aqui.

Ir para a bet365 >>

Mercados de aposta disponíveis para Bundesliga no mercado atual

Diversos mercados de apostas estão disponíveis para o campeonato alemão nos sites de apostas. Afinal, as principais categorias de cobertura que estão presentes para o futebol, também estão nesse evento específico.

Entre as principais categorias podemos mencionar o resultado das partidas, pontuação do final, categorias de escanteio e mercados para jogadores. Além disso, ainda temos apostas de longo prazo, como o vencedor final da liga e melhores jogadores em diferentes categorias.

Todas as plataformas compartilham algumas categorias, entretanto alguns sites podem oferecer mais modalidades de cobertura ou mais variações desses mercados. Diante disso, cabe aos jogadores checarem com antecedência os mercados individuais de cada operadora.

O campeonato traz uma série de jogadores famosos nos seus maiores clubes, o que atrai apostadores brasileiros

Odds Bundesliga disponíveis nas operadoras analisadas no artigo

Os jogadores que buscam apostar na Bundesliga têm várias opções disponíveis, seja em apostas de curto ou longo prazo. Aliás, todas as apostas realizadas nas plataformas são regidas por odds. Dessa forma, os jogadores devem se atentar a elas.

As odds definem as cotações do mercado de apostas e regulam o multiplicador do valor de uma aposta. Assim, quanto melhores forem as odds, maior o valor que se obtém no caso de acertar um palpite.

Tendo em vista que as odds das empresas analisadas estão na média do mercado, todas elas são opções válidas. Por fim, para ter uma melhor experiência, recomendamos que todos os apostadores chequem as odds das competições antes de apostarem.

Odds para as próximas partidas

Veja a lista com as próximas partidas da Bundesliga:

Todas as casas analisadas apresentam a disponibilidade de ofertas. Mas confira os Termos e Condições de cada uma delas.